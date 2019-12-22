​​​​​​​مزارُ الشّدادي يستقبلُ جثمان الشّهيد حمّود العربيد

شاركَ العشراتُ من أهالي الشّدادي وريف دير الزور الشّماليّ وممثّلين عن المؤسّسات المدنيّة، في تشييع جثمان مقاتل قوّات الدّفاع الذّاتيّ حمود لطوف العربيد الّذي استشهد بتاريخ 16 كانون الأوّل من العام الجاري، إلى مثواه الأخير في مزار الشّهداء في الشّدادي.

وبدأتْ مراسمُ التّشييع بعرض عسكريّ قدّمه عناصر قوى الأمن الدّاخليّ، وتلاه كلمة قوّات الدّفاع الذّاتيّ ألقاها القيادي سالم خالد الّذي أشار إلى أنّ قوّات الدّفاع الذّاتيّ قدّمت العشرات من الشّهداء، وأنّها تواجه اليوم معارك شرسة مع الجيش التّركيّ ومرتزقته من جهة، ومرتزقة داعش والخلايا النّائمة من جهة أخرى.

الإداري في مجلس عوائل الشّهداء في ناحية الشّداديّ ناجي نجوم ألقى كلمة توجّه فيها بالعزاء لذوي الشّهيد، وأكّد دعم ومساندة شعوب المنطقة للقوّات العسكريّة الّتي تدافعُ عن شعوب المنطقة وأرضها.

تلاها قراءة وثيقة الشّهداء وتسليمها لذويه، ومن ثمّ حمل رفاق الشّهيد جثمانه على الأكتاف ليوارى الثّرى في مثواه الأخير.

(ب د/ك)

ANHA