​​​​​​​مركز جميل هورو يستعد لإحياء الـ 8 آذار بأغانٍ  تُعبّر عن مقاومة المرأة

وتتأهب اللجنة التحضيرية لمركز جميل هورو للثقافة والفن في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب استعداداً للاحتفال، حيث بدأت فرقتا سياجين للغناء، وفرقة فاجين للرقص الفلكلوري، تحضيراتها منذ قرابة الشهر، بتلقي تدريباتها صباحاً ومساءً.

وتتلقى فرقة فاجين تدريباتها على الرقص الفلكلوري ثلاثة أيام في الأسبوع، أما فرقة سياجين فقد كثفت تدريباتها بشكل يومي.

الإدارية في فرقة سياجين فاطمة عبدو أشارت إلى أن الأغاني التي ستؤديها الفرقة في احتفالية عيد المرأة ستُعبر عن مقاومة المرأة والشهيدات في وحدات حماية المرأة.

وقالت فاطمة "قمنا بتحضير 7 أغاني، أما مهمة ضبط الإيقاع والعزف ستشرف عليها الشابات أيضاً، وسنبذل جهودنا لإحياء هذا اليوم بالشكل المطلوب".

وهنأت فاطمة الثامن من آذار باسم جميع الشابات في مركز جميل هورو على القائد عبدالله أوجلان ووحدات حماية المرأة وجميع النساء الكادحات في العالم.

أيضاً تتحضر فرقة فاجين المؤلفة من 11 شابة لتقديم عروضها المميزة في الرقص الفلكلوري الكردي، حيث ستقدم في البداية لوحة تراثية مدموجة بالرقص مع المقتنيات التراثية.

وبهذا الصدد قالت العضوة في فرقة (فاجين) تولين كونس: سنقدم 6 رقصات من التراث الفلكلوري، وهنأت يوم المرأة العالمي على جميع نساء أجزاء كردستان.

(س و)

ANHA