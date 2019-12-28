​​​​​​​مركز الفرات للدرسات:78.1% من سكان شمال سوريا يفضلون التعلم بلغتهم الأم

كشف مركز الفرات للدارسات عبر مؤتمر صحفي نتائج استبيانه الثالث الخاص بالوضع التعليمي في مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، في مقره بمدينة قامشلو، بحضور عدّة وسائل إعلامي.

ويعُد هذا الاستبيان السنوي الثالث ويتعلق بالوضع التعليمي لشمال وشرق سوريا، بدأ العمل به بداية شهر أيلول، وتوقف العمل به عقب الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 تشرين الأول، وشمل الاستبيان 6532 شخصاً من مدن ديريك، وقامشلو، والحسكة وكوباني، ونواحي كركي لكي، وجل آغا، وتربه سبيه، وعامودا.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي مدير مركز الفرات للدراسات سليمان ألياس، وأشار: "أجرى المركز استبيانه السنوي الثالث المتعلق بالوضع التعليمي بشمال وشرق سوريا شهر أيلول، وكان من المقرر أن يستمر حتى شهر كانون الأول، ولكنه توقف نتيجة الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

بعدها كشف عضو مكتب العلاقات الخارجية لمركز الفرات للدراسات وليد جولي، نتائج الاستبيان وقال: "استبيان تضمن 5 أسئلة متعلقة بواقع التعليمي، والسؤال الأول تضمن هل تفضل التعليم في مدارس الإدارة الذاتية أم في مدارس النظام، وتجاوزت نسبة تفضيل مدراس الإدارة الذاتية 57.9%.

أما السؤال الثاني فقد تضمن هل تفضل التعليم باللغة الأم أم لا، وبلغت نسبة نعم 78.1%. وسؤال آخر حول كيف ترى مستوى الطلاب علمياً في مدارس الإدارة الذاتية وكانت الجواب جيد بنسبة 33.9%، وآخر هل أنت مع ضرورة اعتماد منهاج تعليمي موحد في مدارس الإدارة الذاتية ينسجم مع الخصوصية المتنوعة للمنطقة وبحسب الاستبيان كان الجواب نعم بنسبة 83.7%.

ويعد هذا الاستبيان الثالث من نوعه الأول شمال الأحزاب السياسية والثاني الواقع الاقتصادي.

(أ س/ أ ب)

ANHA