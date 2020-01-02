​​​​​​​مركز الدفاع الشعبي: القضاء على 1220 من عناصر الاحتلال التركي خلال عام 2019

أصدرت القيادة العامة لمركز الدفاع الشعبي بياناً حول حصيلة عملياتهم العسكرية خلال عام 2019.

البيان أشار بأن عام 2019 كان عاماً حافلاً بالنضال من أجل حرية كردستان، وأنه كان عاماً له مكانة مهمة في التاريخ، وأنه كان عاماً للمقاومة والبطولة.

ونوه البيان بأن عام 2020 سيكون بمثابة عام النصر ضمن نضال التحرري الكردستاني.

وحصيلة عام 2019 بحسب البيان هي كالتالي:

الهجمات:

الهجمات البرية: 117

الهجمات بالطائرات: 620

الهجمات بمروحيات الكوبرا: 49

الهجمات بالمدافع والصواريخ والدبابات: 321

العمليات التي نفذتها قوات الكريلا ضد هجمات الدولة التركية:

عمليات الكريلا: 339

عدد قتلى العدو كالجنود والشرطة وغيرهم: 1120

الذين قتلوا من رتب عالية: 20

جرحى العدو من جنود وشرطة وغيرهم: 266

الأليات العسكرية التي تم تدميرها: 34

الأليات المدينة التي تم استخدامها لأغراض عسكرية: 27

الأليات العسكرية التي تم عطبها: 34

المروحيات التي تم استهدافها من طراز كوبرا وسيكورسكي: 7

الاشتباكات: 64

العمليات التي تم يتم التعرف على نتائجها: 121

رفاقنا الذين تم أسرهم: 6

رفاقنا الشهداء: 456

(د ج)