​​​​​​​مرتزقةُ تركيّا يقطعونَ الطّرق ويسرقونَ سيّارات المدنيّين بريف عين عيسى

تعرّض مساء اليوم الخميس مواطنان من أهالي الرّقة للضّرب وسرقة سيّارتهم من قبل مجموعة من مرتزقة الاحتلال التّركيّ الّذين تسلّلوا إلى الطّريق الواقع ما بين بلدة أبو صرة واستراحة صقر بريف عين عيسى.

المواطن سامر نزير الدّسوقي صاحب السّيارة يروي تفاصيل ما تعرّض له مع ابن عمّه أحمد محمود الّذي كان برفقته، حيثُ أشار أنّه يملك سيارة نوع "سامسونك" يعمل عليها في تجارة معدّات الأراكيل، وبأنّه أخذ اليوم حمولة إلى مدينة منبج وفي طريق العودة مرّا على الطّريق ما بين أبو صرة واستراحة صقر، وهناك خرج أمامهم 6 مسلّحين أحدهم يحمل قاذف أر بي جي، وأوقفوهما وسارعوا فوراً إلى فتح الأبواب، وسحبه مع ابن عمّه من السّيارة، فيما أقدم أحد المسلّحين على ضرب الشّاب أحمد بأخمص السّلاح على رأسه ما أدّى لفقدانه الوعي.

ثمّ ركب المرتزقة سيّارة سامر، وتوجّهوا بها صوب المناطق الواقعة تحتَ احتلال تركيا ومرتزقتها بريف كري سبي بحسب ما أكّده سامر.

وأشارَ سامر أنّه وبعد عدّة دقائق مرّت سيّارة مدينة من الطّريق فقفز أمامها لإجبارها على التّوقّف، وصعد فيها مع ابن عمّه المُصاب وعادا إلى إحدى حواجز قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة في المنطقة، وهناك أعلمَا القوّات بما حصل معهما.

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ANHA