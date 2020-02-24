​​​​​​​مرتزقة تركيّا يسيطرون على بلدة النّيرب

أفاد المرصد السّوريّ لحقوق الإنسان بأنّ المجموعات المرتزقة التّابعة لتركيّا سيطرت بإسناد من المدفعيّة التّركيّة على بلدة النّيرب الواقعة بالقرب من طريق “M4″، بعد نحو 8 ساعات من المعارك العنيفة المتواصلة.

ورصد المرصد السّوريّ تصعيداً تركيّاً عنيفاً، حيثُ استهدفت بعشرات القذائف الصّاروخيّة محاور بلدة النّيرب وبلدة التّرنبة وسراقب وآفس وداديخ الّتي تتمركز فيها قوّات النّظام.

وكانت المجموعات المرتزقة قد بدأت بشنّ هجوم جديد على النّيرب ظهر اليوم بعد مقتل وإصابة جنود أتراك، إثر قصف لطيران النّظام على نقطة تركيّة في ريف إدلب.