​​​​​​​مرتزقة تركيا يمهّدون لهجوم على قوات النظام بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا وبدعم تركي كامل تبدأ عملية تمهيد صاروخي مكثّف على مواقع قوات النظام شرق إدلب.

وكان المرصد السوري تحدث، اليوم، عن أن الجيش التركي وعد المرتزقة بشن عملية عسكرية واسعة ضد قوات النظام إن لم تتراجع عن مناطق تقدّمها في محيط النقاط التركية.

ونشرت قوات الاحتلال التركي نحو 6 آلاف جندي تركي و1400 آلية في ريفي إدلب وحلب خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع عودة الوفد الروسي إلى تركيا، حيث يجري مباحثات مع الجانب التركي بشأن الوضع في إدلب.

وتصاعد التوتر بين قوات النظام وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى على خلفية سيطرة النظام على بلدة سراقب الاستراتيجية, حيث قُتل جنود أتراك بنيران قوات النظام، بينما أعلن أردوغان قصف مواقع الأخيرة.

وكانت كل من روسيا وتركيا قد بحثتا في الـ 8 من الشهر الحالي في أنقرة الوضع في إدلب, إلا أنهما فشلتا بالتوصل لتفاهمات جديدة، فهل هذا الهجوم هو ناتج عن فشل المباحثات، أم هو اتفاق روسي –تركي جديد؟.

(ي ح)