​​​​​​​مرتزقة تركيا تشن هجوماً عنيفاً على ريف إدلب الجنوبي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا، تنفذ هجوماً عنيفاً على مناطق تقدمت إليها قوات النظام، بريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الأيام القليلة الفائتة.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، على محوري التح وجرجناز، وسط قصف مكثف وعنيف، تنفذه المجموعات المرتزقة منذ الصباح، في محاولة منها لمعاودة التقدم في المنطقة، واسترجاع البلدة والقرية، فيما لا تزال طائرات النظام وروسيا غائبة عن الأجواء.

وكانت قوات النظام وبدعم روسي، قد سيطرت على عدة مناطق إثر هجوم بدأته بعد فشل اجتماعات اللجنة الدستورية وأستانا, إلا أن الهدوء عاد إلى الجبهات بعد اجتماع عُقد في موسكو، بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام.

وتحدثت مصادر بأن تركيا سعت لتحسين شروطها من خلال تسليم الطريق الدولي M5 لقوات النظام, وبقاء القوات التركية ومرتزقتها شمال الطريق.

وعلى إثرها انسحبت المجموعات المرتزقة بالفعل من محيط الطريق الدولي, وتقدمت قوات النظام إلى مناطق تتواجد فيها نقاط مراقبة تركية.

(ي ح)