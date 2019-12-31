​​​​​​​مراسمُ استذكار لشهداء شهر كانون الأوّل في منبج

وحضر مراسم استذكار الشّهداء أعضاء المؤسّسات، واللّجان التّابعة للإدارة المدنيّة الدّيمقراطيّة في منبج وريفها، وأعضاء من المؤسّسات العسكريّة.

وبدأت مراسيم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثمّ ألقى الرّئيس المشترك لمجلس عوائل الشّهداء محمود العيدو كلمة قال فيها: "نستذكر اليوم شهداء شهر كانون الأوّل الّذين دافعوا عن الوطن، واستشهدوا في سبيل تحريره، ونقدّم التّعازي لذويهم ورفاقهم".

وأضاف العيدو: "نقف اليوم هنا كباراً وصغاراً أمام عظمة شهدائنا الأبطال الّذين سقوا بدمائهم أرض الوطن, حقّاً هذا الوطن يفتخر بهم ويعتزّ بهم، لأنّهم سطّروا أروع ملاحم البطولات في صفحات التّاريخ الّذي سيخلّدهم إلى الأبد".

وبعد الانتهاء من الكلمة أوقد الحضور الشّموع على أضرحة الشّهداء.

(س ع/ل)

ANHA