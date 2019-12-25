​​​​​​​مراسم غيابية لـ7 شهداء في كوباني

وشارك في المراسم التي اقيمت في مزار الشهيدة دجلة الآلاف من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي أحمد شيخو كلمة قدمت فيها أحر التعازي لأهالي مقاطعة كوباني وذوي الشهداء بشكل خاص.

وأشار إلى أن "هؤلاء الشهداء لم يأبوا الخنوع أمام أعداء الإنسانية وحصلوا على أعظم الأوسمة, منذ 8 أعوام ونحن مستمرون بغرس شتائل الحرية في مزار الشهيدة، هؤلاء أوصلوا صدى صوت شعوب شمال سوريا إلى العالم أجمع".

ثم ألقت عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار آلماز رومي كلمة جددت فيها العهد بالسير على خطى الشهداء حتى تحقيق الحرية.

وأشارت في كلمتها إلى مساعي الاحتلال التركي من غزوه لأراضي شمال وشرق سوريا والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه في المناطق التي احتلتها مؤخراً كـ مدينة كري سبي وسري كانية وتوطين عائلات المرتزقة فيها بهدف إمحاء هويتها.

وفي ختام المراسم، سلم مجلس عوائل الشهداء وثائق استشهاد المقاتلين السبعة إلى ذويهم بعد أن تمت قراءتها أمام حشود المشاركين.

والشهداء الذين اقيمت لهم مراسم هم كل من "أحمد حجي، الاسم الحركي دلوفان، محمود أحمد، الاسم الحقيقي كندال، علي بركل، الاسم الحركي عكيد، محمد بكر، الاسم الحركي كلهات، نبو حسن الاسم الحركي آرام جان، أحمد بوزان، الاسم الحركي كريم، محمد بدر خان، الاسم الحركي دلبرين".

(إ أ/ج)

ANHA