​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 13-2-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يدلي مجلس إدارة مقاطعة الشهباء بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية على قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. وفي نفس السياق يتظاهر أهالي عفرين والشهباء تنديداً بالمؤامرة الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي ديرم جثامين ستة شهداء استشهدوا في أمكان متفرقة إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المرأة في مدينة منبج محاضرة عن المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله اوجلان وذلك في مبنى المجلس التشريعي، وفي نفس السياق تعقد إدارة المرأة بالرقة اجتماعاً موسعاً للنساء، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن عزيز علي أن تركيا من خلال المؤامرة يحاول إبادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وقال "الهدف هو كسر إرادة شعوب المنطقة وإبادتها"، ودعا الشعوب إلى الوحدة لأن أوجلان أوجد حلولاً وسبلاً للعيش لكافة الشعوب المضطهدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أبناء المكون الآشوري في شمال وشرق سوريا أن المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان هي محاولة لترسيخ استبداد الدول المتآمرة على حساب الشعوب, في إطار الحدّ ومحاربة المشاريع والأفكار النيرة الرامية إلى الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

يواصل مرتزقة جيش الاحتلال التركي انتهاكاتهم بحق أهالي عفرين الموجودين فيها، ويقول المواطن (ف م) أن المرتزقة يتبعون أساليب جديدة من أجل اعتقال الأهالي وشبان المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح رئيس مجلس أعيان الحسكة أن جميع مناطق شمال وشرق سوريا وعلى مدار سنوات الأزمة السورية استقبلت النازحين من كل المناطق السورية، وثمّن مبادرة القائد العام لقوات "قسد" في استقبال المُهجّرين من إدلب، وقال: "مهما طال الوقت سنقوم بتحرير المناطق المحتلة من قبل المرتزقة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في منطقة الطبقة وريفها أن الدول الاستعمارية تقوم بمحاربة المشاريع الديمقراطية الحقيقية التي تعتنق فكرة أخوة الشعوب، واحترام الأديان، وذلك لترسخ مشاريعها وأطماعها التوسعية، وأشاروا إلى الدولة التركية ومؤامراتها في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أكدت نساء عفرين المُهجّرات المتواجدات في مقاطعة الشهباء, أن قضية توحيد الصف الكردي أهم من الماء والطعام في هذه الظروف, لأن الوحدة تحقق القوة والقوة تحقق النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

-رحلة تهجيرها من سري كانيه هرباً من ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته أوصلتها إلى مدينة منبج، وما يثقل كاهلها في تهجيرها زوجها وأطفالها المُعاقون، وتترقب كآلاف الأهالي العودة إلى مدينتها بعد خروج المحتل. (مرفق بالصور والفيديو).

-جدّدت النساء العفرينيات القاطنات في مخيمات مقاطعة الشهباء صمودهن وقلن "الأيام التي نقضيها في المخيم هي بحد ذاتها مقاومة أمام الاحتلال التركي، ولنا أمل بالعودة إلى ديارنا في عفرين".(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تواصل حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرتها الراجلة في مقاطعة كوباني وذلك تنديدا بالمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان (مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر شبيبة إقليم عفرين المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان قائلين مقولة القائد "بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة"، مجددين العهد على مواصلة المقاومة حتى ينال القائد أوجلان حريته.

الثقافة والفن

تنظم حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن عرضاً مسرحياً في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني الساعة 14:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يطلق أهالي ناحية شيراوا في عفرين حملة نظافة بالتعاون مع بلدية الشعب في المنطقة في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تمكنت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية منحل مشكلة انقطاع التيار الكهرباء بنسبة 70 % إلى جانب تنظيف حوالي 600 منزلاً في الحيين من آثار الدمار التي لحقت بها، نتيجة هجمات المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد طرحه مشكلة ابنته الصحية التي تحتاج إلى معالجة مستعجلة على المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بادر المجلس إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات لدعمه ومساعدته في معالجة ابنته، وذلك بجمع مبلغ مليون و415 ألف ليرة سورية له. (مرفق بالصور والفيديو).

يشهد شتاء هذا العام موجة صقيع قوية تضرب سورية، حيث انخفضت درجات الحرارة كثيراً ووصلت إلى 7 درجات تحت الصفر، ملحقة أضراراً في المحاصيل الزراعية، وإتلافاً لمساحات واسعة منها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA