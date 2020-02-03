بعد عمل دام ثلاثة أشهر، توشك شركة الكهرباء في مدينة منبج وريفها على إنهاء العمل على إضافة محوّلة كهربائية ثالثة إلى الخدمة في محطة الكهرباء بمنبج.

وحتى الآن، تعمل محطة كهرباء منبج بوساطة محولتين وبطاقة إجمالية تبلغ 50 ميغا واط، والمحوّلة الثالثة الجديدة ستكون طاقتها الإنتاجية 20 ميغا واط.

وأتت خطوة إدخال محوّلة جديدة إلى المحطة بناءً على حاجة المدينة إلى الطاقة الكهربائية بعدما أصبحت في الآونة الأخيرة مكتظة بالسكان، نتيجة توافد النازحين والمُهجّرين إليها من مختلف أنحاء سوريا، لامتلاك المدينة أهم مقومات الحياة وهي الأمن والاستقرار.

ومن المقرر أن تدخل المحوّلة الثالثة الخدمة في الأيام القليلة المقبلة، لتخفف العبء عن شبكات محطة منبج الكهربائية.

وقال الرئيس المشترك لشركة كهرباء منبج خالد محمد : "إن هذه الخطوة لم تأتِ عبثاً بل أتت تلبية لنداء الأهالي وخاصة بعد اكتظاظ المدينة بعدد كبير من النازحين والمُهجّرين ما خلق ضغطاً على شبكة الكهرباء, ولذلك تعمل شركة كهرباء منبج على إيصال الطاقة الكهربائية إلى كافة المنازل وتوفيرها بشكل دائم".

ويبلغ عدد العمال الذين يشرفون على العمل في محطة كهرباء منبج 23 عاملاً بين مشرفين ومهندسين وفنيين يقسمون إلى مجموعتين؛ مجموعة تعمل أثناء ساعات الليل، والمجموعة الأخرى تعمل خلال ساعات النهار.

ودخلت محطة منبج الخدمة عام 1987، وكان ذلك بمحوّلة واحدة، وكانت تبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ميغا واط تغذي المدينة والريف بالطاقة الكهربائية, وفيما بعد تم استقدم محوّلة أخرى طاقتها الإنتاجية 40 ميغا واط، وما زالتا تعملان حتى الآن، وتغذيان منبج بالطاقة الكهربائية.

(ج)

ANHA