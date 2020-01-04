​​​​​​​محللون أمريكيون: القوات الأمريكية في سورية هي أكثر الأهداف المحتملة للانتقام الإيراني

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن محللين قولهم: إن عواقب مقتل قاسم سليماني غير معروفة بعد، لكن أحد الأهداف المحتملة للانتقام، هو الوجود العسكري الأمريكي الصغير في سوريا، والذي يقع في بعض الأماكن على بعد أميال من قوات الحشد الشعبي العراقي.

ويعتقد تشارلز ليستر الخبير بمكافحة الإرهاب أن "الوجود الأمريكي في سوريا أصبح الآن ضعيفًا للغاية، بعد أن تقلص حجمه وضعف تأثيره من حيث المصداقية وثقة الشركاء به".

ويضيف ليستر قائلاً: "يمكن لحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، وخاصة البحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية، أن يقعوا جميعهم ضحية لإجراءات الانتقام الإيرانية، كما يمكن أن تكون قاعدة العديد الأمريكية في قطر إحدى احتمالات الانتقام الإيراني".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن الخبير الدفاعي بين فريدمان قوله :"إن ما قامت به واشنطن هو عمل طائش، لأن قواتها في المنطقة ليست كافية للتعامل مع التداعيات المحتملة".

ويضيف فريدمان: "لا أعتقد أن إيران ستبدأ حرباً مع الولايات المتحدة، لكن يمكنك أن تتخيل أنه سيكون هناك عدد من الأعمال الاستفزازية ضد القوات الأمريكية".

ويرى فريدمان بأن الكتيبة الأمريكية المكونة من 500 فرد في سوريا قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.

(م ش)