​​​​​​​محكمة تركية: حجب ويكيبيديا في تركيا غير دستوري وانتهاك لحرية التعبير

وقالت المحكمة على موقعها على الإنترنت: إنها قضت بأن حرية التعبير بموجب المادة 26 من الدستور قد انتُهكت، من خلال استمرار فرض حظر موقع ويكيبيديا الإلكتروني من قبل السلطات التركية.

ويفتح الحُكم الطريق أمام إلغاء حجب الموقع الإلكتروني المفروض منذ 2017 بسبب مواضيع، وجدت تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية، وعلاقات مشبوهة بالمتطرفين في سورية.

وكانت مؤسسة ويكيبيديا، وهي منظمة غير ربحية، قد تقدمت بطلب إلى أعلى محكمة في تركيا للطعن على الحجب.

وكتب جونك جوركيناك محامي ويكيبيديا على تويتر "إحدى المشكلات المحزنة تتمثل في أننا عبّرنا في كل منصّة منذ اليوم الأول عن أن عملية حجب ويكيبيديا برمّتها كانت غير قانونية".

وقال يمان أكدنيز المحامي الذي تقدم بطلب إلى المحكمة كمستخدم: إن الحكم صدر بأغلبية 10 إلى ستة أعضاء في المحكمة.

وحجبت تركيا ويكيبيديا في أبريل 2017 ،عندما أشارت هيئة مراقبة الاتصالات إلى قانون يسمح لها بحظر الوصول إلى المواقع التي تُعتبر بذيئة، أو تمثل تهديداً للأمن القومي.

وقد حجبت تركيا خلال الأعوام الماضية، مؤقتاً، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتويتر، في أعقاب احتجاجات كبيرة.

(م ش)