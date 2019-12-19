​​​​​​​محاضرون: يجب توحيد الصّفّ الكرديّ والرُّؤى السّياسيّة في هذه المرحلة

شارك في النّدوة الّتي نظّمت في مركز دجلة للثّقافة والفنّ في ديرك العشرات من مُثقّفي ديرك وكركي لكي ومُمثّلين عن الأحزاب السّياسيّة.

بعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقيت المُحاضرةُ من قبل عضو المكتب السّياسيّ في حزب الوحدة الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريّا خبات محمّد، والكاتب وعضو اتّحاد المُثقّفين دياب حاج جميل، وعضو حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ نايف حسن.

وتطرّق المُحاضرونَ إلى بدايات الحراك الشّعبيّ السّوريّ والّذي انحرف عن مساره بسبب التّسليح من قبل بعض الأطراف لخلق الفوضى لخدمة أجنداتهم في سوريّا، وعلى رأسهم الاحتلال التّركيّ الّذي ساند المجموعات المتطرّفة في احتلال مناطق سوريّة.

ونوّه المحاضرونَ إلى أنّ الائتلاف السّوريّ - الواجهة السّياسيّة للجماعات المرتزقة الّتي احتلّت بعض المناطق الكردية - يهدفُ إلى إقصاء الشّعب الكرديّ وذلك لإرضاء حكومة العدالة والتّنمية، وتغيير ديموغرافيّة المنطقة، وتوطين عوائل داعش في هذه المناطق مكان السّكّان الأصليّين.

وأكّد المحاضرونَ أنّ المرحلة الحالية الّتي تمرّ بها مناطق شمال شورق سوريا من تغيير ديموغرافيّ يتطلّب توحيد الصفّ الكرديّ، والخروج من الإطار الحزبيّ الضّيّق والعمل سويّاً للحفاظ على المكتسبات الّتي تحقّقت بفضل دماء الشّهداء.

وأشارَ المحاضرون إلى أنّ توحيد الصفّ الكرديّ مطلب الشّعب الكرديّ، في هذه المرحلة الحسّاسة والصّعبة الّتي تمرّ بها روج آفا وشمال وشرق سوريا، لذا يجب على الأطراف السّياسيّة الجلوس والنّقاش على طاولة واحدة لتوحيد الرُّؤى ووضع الخلافات الحزبيّة الضّيّقة جانباً، والحفاظ على حقوق ومكتسبات الشّعب الكرديّ وإيصالها إلى المحافل الدّوليّة.

وأثنى المحاضرون على التّضحيات الّتي قدّمتها قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة ووحدات حماية الشّعب والمرأة في سبيل حماية المنطقة وأهلها.

كما أشاد المحاضرون بالدّعوة الّتي أطلقها القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مظلوم عبدي حول توحيد الصفّ الكرديّ.

وبعد الانتهاء من المحاضرة فتح باب النّقاش من قبل الحضور، وتمّ الإجابة على الأسئلة من قبل المحاضرين.

(كروب/ك)

ANHA