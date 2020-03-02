​​​​​​​محاضرةٌ في الشدّادي للتعريف بيوم المرأة العالميّ

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرّيّة, ثمّ تمّ التوسّع في الشّرح عن يوم الثّامن من آذار، يوم المرأة العالميّ، حيثُ ألقت رحاب جوجو كلمة باسم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، تناولت فيها حياة الشّهيدات سكينة جانسيز ورفيقاتها، وبريتان وهفرين خلف والأم عقيدة والنّساء الكادحات اللّواتي ناضلْنَ، وبفضلهنّ نحتفل بهذا اليوم العظيم.

كما تناولت المحاضرة شرح الأوضاع التي كانت تعيش فيها المرأة عبر التّاريخ , حتّى الوصول إلى شرح المعنى الحقيقيّ ليوم المرأة.

حيثُ تحدّثت عضوة منسقية مؤتمر ستار منى يوسف عن الاضطهاد الذي كانت تعيش فيه المرأة عبر مسيرة حياتها من بدايات التّاريخ الأولى، حيثُ كانت المرأة مضطهدة وكانت القوانين لا تراعي حقوقها, إلى أن تمرّدت المرأة على القوانين في المُجتمعات المُستبدّة، وكان يوم الثّامن من آذار محطّة من محطّات المرأة، وثورة في وجه الظّلم.

ولفتت منى يوسف إلى أنّ يوم المرأة العالميّ ليس عيداً تلبس فيه المرأة اللّباس الجديد، بل هو إرث نضاليّ لكلّ النّساء المُطالبات بالحرّيّة والدّيمقراطيّة؛ للارتقاء بمجتمع أخلاقيّ ديمقراطيّ.

وأضافت منى يوسف أنّ هذا اليوم كان يُطمَس؛ لكي لا تقوم المرأة بثورة تطوير المجتمع؛ لأنّها معنيّة بذلك، فهي معنيّة بخلق مجتمع سياسيّ جديد يؤمن بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان.

(ب د/إ)

ANHA