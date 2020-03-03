في إطار استعدادات إدارة المرأة في الطبقة لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار من كل عام، عقدت اليوم في المبنى السابق للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة في حي المقاسم وسط الطبقة محاضرة لنساء الطبقة للتعريف باليوم العالمي للمرأة، حضرها عدد من نساء المدينة إلى جانب عضوات في المؤسسات المدنية والعسكرية.

المحاضرة ألقتها كل من النائبة في لجنة المرأة بالطبقة روشين محمد ونائبة الرئاسة المشتركة للجنة التربية بالطبقة سهام أحمد صدّور وتضمنت التعريف باليوم العالمي للمرأة والعقلية السلطوية التي همّشت المرأة منذ قرون طويلة وغيّبت دورها في بناء المجتمع.

سهام أحمد صدّور تحدثت أيضاً عن الصعوبات التي واجهت المرأة في المجتمعات من تهميش دورها الريادي في بناء المجتمعات بسبب تسلط العقلية الذكورية عليها، وإبراز دورها الحقيقي من خلال بعض الأمثلة عن مساهمة المرأة في بناء المجتمع وخاصة دور المرأة المقاتلة التي حررت الأرض والإنسان من رجس أكبر تنظيم إرهابي عرفته البشرية .

وفي نهاية المحاضرة عرض سينفزيون تمحور حول اليوم العالمي للمرأة وإنجازات المرأة على كافة الأصعدة.

(م)

ANHA