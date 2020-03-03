في إطار استعدادات إدارة المرأة بالطبقة لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الـ 8 من آذار من كل عام، عقد اليوم في المبنى السابق للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة في حي المقاسم وسط الطبقة محاضرة لنساء الطبقة للتعريف باليوم العالمي للمرأة، حضرها عدد من نساء المدينة الى جانب عضوات في المؤسسات المدنية والعسكرية.

المحاضرة ألقتها كل من النائبة في لجنة المرأة بالطبقة روشين محمد ونائبة الرئاسة المشتركة للجنة التربية بالطبقة سهام أحمد صدّور حول التعريف باليوم العالمي للمرأة والعقلية السلطوية التي سلطت الضوء على المرأة منذ قرون طويلة وتغييب دورها في بناء المجتمع وتهميشها.

سهام أحمد صدّور تحدثت أيضاً عن الصعوبات التي واجهت المرأة في المجتمعات من تهميش دورها الريادي في بناء المجتمعات بسبب تسلط العقلية الذكورية عليها، وإبراز دورها الحقيقي من خلال بعض الأمثلة لمساهمة المرأة في بناء المجتمع وخاصة دور المرأة المقاتلة التي حررت الأرض والإنسان من رجس أكبر تنظيم إرهابي عرفته البشرية .

وفي نهاية المحاضرة عرض فيلم سينفزيوني تمحور حول اليوم العالمي للمرأة والإنجازات المرأة على كافة الأصعدة.

(م)

ANHA