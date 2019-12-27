​​​​​​​مجلسُ سوريّا الدّيمقراطيّة يقيمُ ندوةً حواريّةً سياسيّةً في مقاطعةِ الشّهباء

وحضر النّدوة عشرات الأعضاء والعضوات عن المؤسّسات، بالإضافة لشيوخ ووجهاء العشائر لإقليم عفرين، في مقاطعة الشّهباء، وذلك في صالة مركز الثّقافة والفنّ بناحية فافين.

وبدأت النّدوة بالوقوف دقيقة صمت، تلاها فتح باب الحديث من قبل نائب رئاسة الهيئة التّنفيذيّة لمجلس سوريّا الدّيمقراطيّ نوجين يوسف.

وفي البداية باركت نوجين يوسف على الشّعب السّوريّ بكافّة مكوّناته بحلول عيد الميلاد المجيد، ثمّ تطرّقت في حديثها للمؤامرات الّتي طالت شعوب شمال وشرق سوريا، والمقاومة الّتي أبداها أبناء تلك المناطق لإفشال مُخطّطات العدوّ الّتي تهدفُ لإنهاء مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة.

وتطرّقت نوجين يوسف لمقاومة أهالي عفرين بوجه العدوان التّركيّ، ووصفتها بأنّها مقاومة تاريخيّة لأنّها أكّدت على مدى تمسّك الشّعب بأرضه ورفضه للاحتلال.

وأضافت يوسف بأنّ القوى الاستعماريّة ترفض مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة الّتي حضنت جميع المكوّنات في سوريّا، وحققت الأمن والسّلام والتآخي بين المكوّنات؛ لأنّ هذا المشروع الدّيمقراطيّ لا يخدم سياسات الدّول السّلطويّة والفاشيّة.

كما أكّدت يوسف أنّ المؤامرة مستمرّة على مكوّنات شمال وشرق سوريا، والزّيارة الّتي قام بها علي مملوك إلى قامشلو كانت بهدف إشعال فتنة بين المكوّنات في المنطقة، ولكنّها باءت بالفشل لأنّ العشائر العربيّة متمسّكة بقوّاتها "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة"، وبإدارتها الذّاتيّة في شمال وشرق سوريّا.

وحذّرت نوجين يوسف من المؤامرات سواء من الدّاخل أم من الخارج، وأشارت إلى ضرورة تكاتف وتوحيد كافّة الشّعوب السّوريّة قواها لدحر الاحتلال من الأراضي السّوريّة.

ونوّهت يوسف بأنّ الأزمة الّتي يشهدها الشّرق الأوسط جاءت من تعمّق وتوسّع الأزمة في سوريا، وحلّها سيجلب السّلام لكافّة الدّول من لبنان والعراق وحتّى ليبيا.

وبعدها فتح باب النّقاش أمام الحضور للمشاركة في السّؤال، وشرح آخر المستجدّات الّتي تشهدها السّاحة السّوريّة.

(ف إ)

ANHA