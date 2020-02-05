​​​​​​​مجلس منبج العسكريّ يكشفُ سجل مقاتل استشهد أمس في الاشتباكات مع مرتزقة تركيّا

وأصدر المركز الإعلاميّ لمجلس منبج العسكريّ بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"في هذه المرحلة الّتي نخوض فيها حرباً ضدّ كافّة الهجمات والتّهديدات الّتي تستهدف أمن بلدنا وأهلنا في مدينة منبج وعلى خطوط الجبهة، إذ دخلت قوّاتنا في مجلس منبج العسكريّ في عدّة اشتباكات مع مرتزقة درع الفرات المدعومة من تركيّا، وفي عدّة محاولات تسلّل من قبل المرتزقة، ومنها هجمات صدّها مقاتلونا ببطولة كبيرة.

وفي اليوم الرّابع من شهر شباط الجاري اشتبكت قوّاتنا مع مرتزقة درع الفرات في قرية عرب حسن على خطّ الجبهة شمال غربي مدينة منبج، وعلى إثرها ارتقى أحد أبطال مجلس منبج العسكريّ إلى مرتبة الشّهادة أثناء التّصدّي للمرتزقة، وهو المقاتل البطل ”خالد محمد زياد منلا” ابن مدينة صرين البار.

المقاتل خالد محمد زياد منلا هو أحد أبطال مجلس منبج العسكريّ، من مواليد 1998 من مدينة صرين، انضمّ إلى مجلس منبج العسكريّ في عام 2016 بداية حملة تحرير مدينة منبج، وشارك في العديد من المعارك إلى جانب رفاقه، و منها حملة العريمة وتحرير الرّقة حتّى الوصول إلى دير الزّور، وبعد انتهاء الحملة عاد إلى مدينة منبج لحماية أهله، وأثناء القيام بواجبه الوطنيّ في الدّفاع عن أرضه، وخلال الاشتباكات مع مرتزقة درع الفرات على خطّ السّاجور شمال غربي مدينة منبج استشهد الرّفيق خالد صرين في خنادق الدّفاع.

نعزّي ذوي الشّهيد البطل وكافّة عوائل الشّهداء، ونعاهد جميع شهدائنا بالسّير على خطاهم حتّى تحقيق النّصر.

وسجل الشّهيد هو كالتّالي:

الاسم الحركيّ: أبو محمد

الاسم الحقيقيّ والكنية : خالد محمد زياد منلا

مكان و تاريخ الولادة : صرين 1998

اسم الأم : مريم

اسم الأب : محمد

مكان و تاريخ الانتساب : منبج 2016

مكان و تاريخ الاستشهاد: منبج 4/2/2020 جبهة عرب حسن

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ANHA