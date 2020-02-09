​​​​​​​مجلس مقاطعة عفرين يجتمع بشخصيات التقت بأوجلان

وعقد الاجتماع، اليوم، في قرية تل قراح بمقاطعة الشهباء وحضره مئة شخصية من أهالي مقاطعة عفرين المحتلة ممن التقوا بالقائد عبد الله أوجلان خلال فترة وجوده في سوريا.

وخرج القائد عبد الله أوجلان من سوريا بمؤامرة دولية بدأت في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 وأفضت إلى أسره من قبل الدولة التركية في الـ 15 من شباط عام 1999.

وخلال الاجتماع أشادت عضوة منسقية مؤتمر ستار هدية يوسف، بموقف الشعب المتمسك بأوجلان وأفكاره " الدول المتآمرة سعت لإفشال المشروع الذي أنجزه القائد عبد الله أوجلان، لكن الشعب لم يقف صامتاً بل قاوم وناضل من أجل نشر فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

واستنكرت هدية يوسف المؤامرة الدولية بالقول: " ونستنكر هذه المؤامرة التي شاركت فيها عدة دول".

وأضافت هدية يوسف: "صمدنا لغاية يومنا هذا جنباً إلى جنب، على الرغم من أن العدو يخطط منذ 21 عاماً لإبادة وكسر الشعب المناضل".

وعرض سينفزيون يتضمن مقتطفات من أعمال القائد عبد الله أوجلان قبل أسره.

وفي ختام الاجتماع، فتح باب النقاش أمام الشخصيات التي التقت بالقائد عبد الله أوجلان، الذين أكدوا تمسكهم بفكر أوجلان.

(م ح- ف إ/م)

ANHA