​​​​​​​مجلس شباب سوريا: على الشبيبة المشاركة في المقاومة والانضمام لصفوف قسد

نظّمت شبيبة مجلس شباب سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، مسيرة جماهيرية في ناحية تل براك، دعما لقوات سوريا الديمقراطية، ومقاومة أبناء عفرين وكري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه.

وشارك في المسيرة الجماهيرية التي انطلقت من المدخل الجنوبي لناحية تل براك شباب، وشابات من مدن ونواحي، وبلدات مقاطعة قامشلو، ورفع المشاركون علم قوات سوريا الديمقراطية، ومجلس سوريا الديمقراطية، ولافتات كُتب عليها "بطليعة شبيبة مجلس شباب سوريا الديمقراطية سنهزم الدولة التركية".

وهتف المشاركون في المسيرة بصوتاً واحداً "لا للاحتلال التركي"، "يجب إخراج تركيا"، و "تركيا دولة محتلة".

توقفت المسيرة عند دوار الشهداء وسط ناحية تل براك، وهناك تحدث الإداري في مجلس شباب سوريا الديمقراطية، بشار السالم، ورحّب بجميع المشاركين من الشباب في المسيرة التي خرجت دعماً لقوات سوريا الديمقراطية، وأكد: "بمقاومة شبابنا، وقوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية المرأة استطعنا أن نحافظ، ونحمي مناطقنا مناطق شمال وشرق سوريا".

ونوّه السالم: "على الشبيبة في المرحلة القادمة أن يكونوا منظّمين أكثر من قبل، وعلينا تقوية هيكلية الشبيبة أكثر، لكي نتمكن من دحر الاحتلال التركي"، وأكد السالم بأن جميع العالم يشاهد مقاومة قوات سوريا الديمقراطية ويتحدثون عنها وعن بطولاتها في الدفاع عن الأرض ودحر "الإرهاب".

وطالب السالم الشبيبة بالإصرار على المقاومة حتى تحرير كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه، وعفرين من الاحتلال التركي، وشدّد على مشاركة الشبيبة في الحملات ضد الاحتلال التركي، والانضمام لصفوف قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية بوجه الاحتلال التركي.

(ش أ/أ ب)

ANHA