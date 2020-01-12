​​​​​​​مجزرة تل رفعت.. أحداث مؤلمة ذكراها باقية في أذهان أهالي عفرين  

ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ 2 من كانون الأول من العام المنصرم مجزرة في ناحية تل رفعت الواقعة بمناطق الشهباء، استشهد فيها 10 مدنيين بينهم ثمانية أطفال و12 جريحاً.

وفي ذكرى أربعينية المجزرة، تحدث عدد من أهالي عفرين الذين هُجّروا قسراً إلى مناطق الشهباء، وأكدوا خلال حديثهم مع وكالة أنباء هاوار على مقاومتهم.

المواطن رشيد فاتكو أفاد بأن المرتزقة يستهدفون المدنيين، ويرتكبون المجازر، التي كان آخرها في تل رفعت وقال: "لقد مرّ 40 يوماً على المجزرة، القصف الذي طال الناحية كان عشوائياً، واستهدف الأطفال بالدرجة الأولى".

فاتكو أكّد أن المقاومة خيارهم الوحيد وأشار "كما قاومنا في عفرين لمدة 58، سنبقى هنا ونقاوم أيضاً".

بدورها تساءلت المواطنة أمينة دينكلي، الأطفال الذين استهدفهم القصف هل كانوا إرهابيين كما تدّعي المرتزقة؟، فممن سنطالب بحقنا، وأين حقوق الإنسان؟". لا ذنب للأطفال كي يُقتلوا.

فيما استنكر المواطن رجب مصطفى ممارسات المرتزقة وقال: إن الانتهاكات التي تحصل بحقنا هي للنيل من إرادتنا، ولكن نحن نقاوم، ومقاومتنا هي التي ستحمينا لأن الجميع صامتون".

واختتم مصطفى حديثه بالقول: "في التاريخ تتعدد المجازر بحق الشعب الكردي مثل روبوسكي وحلبجة وآخرها مجزرة تل رفعت، لكننا سنبقى نناضل من أجل حريتنا وهذه المجازر لن تردعنا".

(س و)

ANHA