​​​​​​​مثقفون: ستخرج كردستان من جغرافيّتها كما خرجت من التّاريخ إن لم تتوحّد القوى الكرديّة بأسرع وقت

عقد اتّحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة – عامودا، ندوة حواريّة في قاعة الاجتماعات بمجلس ناحية عامودا تحتَ عنوان "الوضع الرّاهن وتوحيد الصّفّ الكرديّ"، وناقشوا فيها ضرورة توحيد الصّفّ، والمصاعب، والفرص والبدائل، وذلك بعد أن عقدوا ندوات مماثلة في كلّ من قامشلو، كركي لكي، الحسكة.

وحضر المنتدى وفد من الإدارة الذّاتيّة الدّيمقراطيّة في إقليم الجزيرة، وأعضاء من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، بالإضافة إلى حضور أعضاء وممثّلين عن الأحزاب السّياسيّة الكرديّة تلبية لدعوة اتّحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة، وحضور حشد من المثقّفين في كلّ من عامودا وقامشلو والنّشطاء السّياسيّين والسّياسيّات.

وتمّ تشكيل ديوان مؤلّف من كلّ من نصر الدّين إبراهيم سكرتير الحزب اليساريّ الكرديّ في سوريا "البارتي"، وعبد الكريم صاروخان عضو الهيئة الإداريّة في حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ، وبشير ملا نواف عضو اتّحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة "عامودا".

بدأت النّدوة بطرح أسئلة من قبل العضو في اتّحاد المُثقّفين فرع عامودا كرديار دريعي حول الوضع السّياسيّ الرّهن ووحدة الصّفّ الكرديّ وضرورة توحيده، والمصاعب والفرص، حيثُ وُجّهت للدّيوان.

كما وجّه جملة من الأسئلة إلى سكرتير الحزب اليّساريّ الكرديّ في سوريا " البارتي" نصر الدّين إبراهيم عن الوضع الّذي تمرّ به روج آفا، ومنها: "ما هي وجهة نظر الأحزاب السّياسيّة لتوحيد الخطاب الكرديّ، وما هي المرحلة الّتي وصلوا إليها؟.

وأجاب إبراهيم بالإشارة إلى أنّه "لا توجد سياسة عادلة لذا يتوجّب علينا من أجل حلّ سياسيّ ديمقراطيّ تصان فيه جميع الحقوق الطّوائف والأقلّيات الموجودة في سوريا، ومن بينها حلّ القضيّة الكرديّة في سوريا بطرق ديمقراطيّة سلميّة سياسيّة تحلّ بالحوار والمفاوضات".

أشار إبراهيم بأنّه من أجل الوقوف بوجه حرب طائفيّة مذهبيّة دينيّة منذ بداية الأزمة السّوريّة اتّفقت الأحزاب السّياسيّة والعربيّة في شمال وشرق سوريا على موضوعين، الأوّل وضع برنامج من أجل إيجاد حلّ للازمة السّوريّة، أمّا الموضوع الآخر بناء إدارة ذاتيّة ديمقراطيّة تصان فيها جميع الحقوق".

كما بيّن إبراهيم بأنّ الشّعب الكرديّ بحاجة إلى منصّة كرديّة، حيثُ عُقدت عدّة مؤتمرات من أجل توحيد الصفّ الكرديّ ولكن جميع المساعي ذهبت سدى، ولم تجد حلّاً للأزمة الكرديّة، وأضاف :"المرحلة والوقت الّتي نمرّ به حسّاس للغاية، في وقت تطال فيها هجمات كثيفة وعنيفة على الشّعب الكرديّ، لذلك يتوجّب أن تتفاوض جميع الأحزاب الكرديّة ووضع الخلافات الشّخصيّة جانباً".

وحول سؤال طرح على عبد الكريم صاروخان عضو الهيئة الإدارية في حزب الاتّحاد الديمقراطيّ، ما هو سبب عدم توافق الأحزاب السّياسيّة على الوحدة الكرديّة، وعدم قبول حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ أحداً على الأرض حسب أقوال ENKS، وما مدى صحّة هذا الادعاء، وما هي الفرص والبدائل اذا لم تقبل بعض الأحزاب الكردية في مسايرة المصالح الكرديّة وتكون سبباً في عدم وحدة الخطاب الكرديّ. فبيّن صاروخان قائلاً :"إنّ ما يهمّ حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ هي النّقاط الّتي يهدف إليها الشّعب الكرديّ، والعمل سوياًّ من أجل حمايتها، وإنّ روج آفا أمام تهديد، وتجري عليها هجمات عنيفة نتج عنها احتلال الكثير من المناطق الكرديّة من سري كانية وعفرين، لذا يجب علينا أن نحمي النّقاط الّتي تهدف لحماية الشّعب الكرديّ".

وأردف صاروخان :"إنّ ما يهمّ الشّعب الكرديّ هو حماية خارطة كردستان في أجزائها الأربع، اليوم قسم من روج آفا تقع تحت أيدي دولة الاحتلال التّركيّ، ولديها مشروع بأنّ تحتلّ كامل روج آفا لذا يجب على جميع الأحزاب الكرديّة قبل كلّ شيء حماية أراضيها، وأن تكون فوق كلّ المصالح الشّخصيّة والحزبيّة، هذه هي النّقطة المهمّة الّتي يجب أن نقفَ عليها".

كما يجري إبادة بحق شعبنا في كلّ من سري كانية وكري سبي وتل تمر وغيرها من المناطق الأخرى، ولا نستبعد أن تحتلّ دولة الاحتلال التّركيّ قامشلو وديريك وغيرها من المناطق الأخرى، فالحلّ هو أن تجلس جميع الأحزاب الكرديّة على طاولة واحدة، وتضع جميع الشّروط والمصالح الحزبيّة جانباً، وتفكّر في مستقبل الشّعب الكرديّ، و أن تجد حلولاً تحمي من خلالها جغرافيّة ولغة الكرد وثقافتهم".

بالنّسبة لسؤال بشير ملا نواف عضو اتّحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة "عامودا" حول ما هو دور المثقّفين، وبماذا يفكّرون؟ والشّعب الكرديّ كيف يفكّر أنّ الدّور الّذي يقع على عاتق المثقّفين توعية الشّعب، وعدم العمل مع أي حزب لأنّ المثقّفين عانوا من الحكم السّلطويّ على أيدي حزب البعث، وسعوا إلى توحيد الصّفّ الكرديّ، وأطلقت عدّة مبادرات في الرّبيع العربيّ سنحت فرص ذهبية للشّعب الكرديّ والعديد من الشّعوب الّتي كانت هويتها منطمسة في مرحلة التّاريخ قبل آلاف الأعوام، لذا يجب على كلّ شخص أن يهدف لتوحيد الصّفّ والخطاب الكردّي، وأن يستغلّ هذه الفرصة، وأن لا يكلّ ويملّ، ولكن مع الأسف الأحزاب الكرديّة الّتي تتطلّع إليها كلّ الشّعب بأنّها مستقبل الشّعب الكرديّ منذ 57 عاماً وحتّى اليوم لم تستثمر هذه الفرص، بل تعمل على مصالحها الشّخصيّة ولا تصل بالشّعب إلى برّ الأمان.

ونوه ملا نواف أن الأحزاب الكرديّة تركض خلف أشياء بسيطة، ولا تتطلّع إلى الميراث الّذي حدث في روج أفا بفضل دماء آلاف الشّهداء، ولا تعلم لاستغلال هذه الورقة من أجل حلّ القضية الكرديّة".

واختتمت النّدوة بنقاشات الحضور الذين أشاروا بأن الشّعب الكرديّ خرج من التّاريخ عبر اتفاقيّة سايكس بيكو، والآن ستخرج من جغرافيّتها، داعين الأحزاب الكرديّة أن تخرج من سباتها، وتعمل من أجل مصلحة الشّعب الكرديّ، وتضع الخلافات الشّخصيّة والحزبيّة جانباً وأن تكمّل ما وصل إليه الكرد اليوم بفضل دماء 11 ألف شهيداً".

(س ع- ب ر)

ANHA