​​​​​​​مثقفون: الوحدة هي ضمان لنا ولحل قضيتنا

في مرحلةٍ كَثُر فيها الحديث عن وحدة الصف الكردي، والتي باتت الخيار الوحيد لضمان حماية وحل القضية الكردية, تسعى فيها الأطراف الإقليمية إلى منع تحقيق هذه الوحدة.

وفي هذا السياق وعن أسباب امتناع بعض الأطراف الكردية الانخراط في المساعي لوحدة الصف الكردي رصد مراسل وكالة أنباء هاوار آراء المثقفين في مدينة حلب.

الإعلامية بيرفان سيدو وهي عضوة في منتدى حلب الثقافي أشارت إلى المساعي المبذولة لتحقيق وحدة الصف الكردي، وقالت: "منذ سنوات والمؤتمر الوطني الكردستاني يعمل من أجل تحقيق هذه الوحدة, ومنذ عام كانت هناك جهود من قبل المؤتمر لتوحيد الصف الكردي في شمال وشرق سوريا بسبب التباينات بين الأحزاب والقوى السياسية في روج آفا، كما دعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الأطراف الكردية إلى الحوار من أجل تحقيق الوحدة ورصّ الصفوف في مواجهة الاحتلال التركي".

وشدّدت بيرفان على أهمية الوحدة الكردية في ظل المخططات التي تستهدف وجود الشعب الكردي بالقول: "إن أي تقارب كردي-كردي هو بمثابة خطوة تاريخية في طريق حل القضية الكردية"، وأشارت إلى تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني بالقول: "تلك التصريحات لا تخدم مصالح الشعب الكردي في مرحلةٍ نحن بأمس الحاجة إلى تحقيق الوحدة"، كما ودعت الأحزاب الكردية في المجلس الوطني الكردي المنضوية تحت مظلة الائتلاف إلى الخروج من الائتلاف التابع لتركيا.

بدوره الشاعر والسياسي رضوان آكري أشار إلى حساسية المرحلة بالقول: "الشعب الكردي يعيش مرحلة مهمة وحساسة للغاية, بعد أن حقق انتصاراً تاريخياً على الإرهاب العالمي بفضل تضحيات آلاف الشهداء، لكن الأهم هو حماية ما تحقق, فأعداء الكرد يسعون بكل قوتهم إلى القضاء على هذه المكتسبات والانتصارات وعلى رأسهم تركيا التي تحاول إنهاء وجود الشعب الكردي، لهذا فإن تحقيق وحدة الصف الكردي هو أفضل إنجاز في مواجهة هذه الهجمات".

وأوضح آكري أن تركيا لا تتوانى ولا توفر جهداً في سبيل تفتيت القوى الكردستانية، ومنع تحقيق الوحدة، وتابع: "تركيا تعمل على تفتيت الأحزاب ومنع تحقيق الوحدة الكردية من خلال بث الفتنة والتفرقة بين الأطراف، وعليه يتوجب على جميع الأحزاب الكردية أن تتجاوز هذه الخلافات السطحية، وأن تتخلى عن مصالحها الحزبية والشخصية، وأن تلتفت إلى مناشدات الشعب ومصالحه".

وشدّد آكري في ختام حديثه على ضرورة عقد المؤتمر الوطني الكردستاني داعياً جميع الأحزاب الكردية التي تتفق على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية إلى الإسراع وعقد المؤتمر الوطني.

(ر ح)

ANHA