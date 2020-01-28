​​​​​​​مثقفون: العزلة على أوجلان تهدف إجهاض المشروع الديمقراطي

تواصل تركيا فرض عزلة على القائد عبدالله أوجلان، إذ ترفض طلب محاميه وذويه اللقاء به، وهو ما يراه حقوقيون بأنه خرق واضح للقانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية التي تخص المعتقلين السياسيين.

يقول مثقفي مقاطعة كوباني، بأن تركيا تحاول الحد من انتشار فكر أوجلان الذي له الفضل في المشروع الديمقراطي السائد في شمال وشرق سوريا، لذلك تفرض العزلة عليه، وتخشى منه حتى وهو في السجن.

عضو اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني عزت حبش يرى أن تركيا تمارس سياسة منذ القدم لضرب القضية الكردية والقضاء على ثورات الكرد، من خلال السيطرة على قائد الثورة، ثم تفشل الثورات.

وأضاف: "الدولة التركية تكرر نفس السيناريو بحق القائد عبد الله أوجلان، حيث تفرض العزلة عليه، وتمنع المحامين من اللقاء به, وذلك للقضاء على فكره وفلسفته الذين كان لهم أثر بالغ في المشروع الديمقراطي شمال وشرق سوريا".

وأوضح بأن تركيا تخترق المعاير، والقوانين الدولية بحق القائد من خلال فرض العزلة عليه، ومنع المحامين من التواصل معه.

وفي سياق متصل، استنكرت الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني ليلى عبدو العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان.

وقالت ليلى عبدو: بأن "العالم مبني على قوتين؛ قوة الشر وقوة الخير، الأولى تعمل دائماً للقضاء على الثانية، هذا ما تفعله تركيا من خلال العزلة على القائد عبد الله أوجلان".

وأشارت إلى أن أوجلان لديه مشروع ديمقراطي يسعى فيه للقضاء على الظلم الذي يُمارس بحق شعوب المنطقة لتحريرها مما تعانيه.

ورأت في ختام حديثها بأن العزلة المفروضة تتم بموافقة جميع الأطراف الدولية، وتهدف إلى طمس الهوية الكردية، والقضاء على ثورة الكرد من خلال القائد أوجلان.

(ج)

ANHA