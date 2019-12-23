​​​​​​​مثقفون يُشددون على ضرورة وحدة الصف الكردي

تعالت الأصوات المطالبة بوحدة الصف الكردي في ظل الهجمات التي تتعرض لها عموم المناطق الكردستانية لحماية مكتسبات ومصالح الشعب الكردي من هجمات الأعداء، الهادفة إلى الإبادة العرقية والثقافية لها.

وحول هذا الموضوع التقت وكالة أنباء هاوار بمثقفي ناحية كركي لكي، حيث قال المثقف لالش إسماعيل: "إن العمل على وحدة الصف الكردي مهم جداً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا من هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته."

وأشار إلى أن حماية المكتسبات التي تحققت بفضل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، يفرض عليهم العمل بسرعة لتحقيق الوحدة الكردية.

وأوضح إسماعيل أن جميع أبناء الشعب الكردي وأصدقاء الشعب الكردي حول العالم يساندون هذه المبادرة، ومن ضمنهم مبادرة الفنانين والمثقفين الكرد التي أُقيمت في أوروبا، حيث أطلقوا هذه المبادرة والتي لطالما ساندوها.

وأضاف إسماعيل: "من المعيب أن لا نُوّحد صفوفنا في هذه المرحلة المصيرية".

وعلّق المثقف بنكين آدم على هذا الموضوع بالقول: "الوحدة الكردية في هذه المرحلة المصيرية مهمة لأننا نخطو نحو الحرية، والشعب الكردي بات يتلقى دعماً عالمياً بفضل تضحياته الجسام في دحر الإرهاب العالمي المُتمثل بمرتزقة داعش".

ودعا آدم كل كردي خرج عن التيار ووقف إلى جانب الأعداء خدمةً لمصالحه الشخصية ومصالح الأعداء، بالعودة إلى رشده والمساهمة في خدمة القضية الكردية، مُشدداً على أن اختلاف الآراء بين الحركات السياسية الكردية لا يعني الوقوف كأعداء.

بينما افتتح شيخموس جمعة حديثه بجملة قالها كبار المثقفي الكرد جكرخوين "إن لم نتحد سنفنى واحداً تلو الآخر"، مُوضحاً أن أعداء الشعب الكردي مهما اختلفت مصالحهم في المنطقة يتوحدون ضد الشعب الكردي.

وأضاف: "لذلك على الشعب الكردي أن يوحد صفوفه وهذا الشي يقع على عاتق الحركات والتيارات السياسية الكردية".

وبيّن أن الشعب الكردي يقف صفاً واحداً، وتجلى ذلك عقب الهجوم التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، عندما خرج الكرد في جميع مدن العالم ينددون بالهجوم التركي.

واختتم جمعة حديثه بأن العائق الوحيد أمام الوحدة الكردية هي الحركات والتيارات السياسية الكردية، ويجب عليها أن تحل الخلافات فيما بينها لتعمل على حماية مصالح الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربع للعيش بسلام مثل بقية شعوب العالم.

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ANHA