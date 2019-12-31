​​​​​​​مثقفات: هناك فئة تشكل عالة على الكرد ويجب إبعادها لتحقيق الوحدة

يُلح الشارع الكردي على تحقيق الوحدة الوطنية الكردية، وهو مطلب تخوض غالبية الأحزاب القوى والأحزاب الكردية نضالاً لتحقيقه.

ويرى الكرد أن هناك أطرافاً تعرقل جهود الوحدة الوطنية.

'مصلحة الشعب الكردي فوق كل شيء'

وقالت عضوة منتدى حلب الثقافي بريفان حموش "مبادرة توحيد الصف الكردي من قبل مثقفي مدينة حلب كانت على شكل تأسيس منتدى حلب الثقافي، وذلك لتوحيد الجهود لرص الصفوف لمواجهة العقبات التي تعترض طريق حل القضية الكردية".

وتابعت" هدفنا كمثقفين هو مناقشة جميع الآراء المطروحة من قبل الجميع دون إقصاء، للخروج بالقرار الأمثل الذي يُرجح مصلحة الشعب الكردي فوق كل شيء، وهنا تتطلب القضية التوحيد قبل البدء بالمناقشة".

وبخصوص أهمية الوحدة في هذه المرحلة، قالت بريفان "إن الألم الذي تعرضنا له في عفرين أو في الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا من بذل للتضحيات، جعل الشارع الكردي في موضع الاتحاد ورفض الاحتلال التركي رغم الاختلافات الحزبية، وهنا يجب على هذه الاختلافات أن تتبدد لكي نصبح يداً واحدة".

' فئة تُشكّل عالة على المجتمع الكردي'

واختتمت عضوة منتدى حلب الثقافي "هنالك بعض الأشخاص الذين ينتهجون موقف المتفرج على القضية الكردية، وهنا يمكن وصفهم بفئة تُشكّل عالة على المجتمع الكردي، ويجب إبعادهم للمضي قدماً نحو الحصول على الهوية الكردية".

أما الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد، فقد نوّهت إلى أن دور المثقف في هذه المرحلة مهم جداً وقالت: "نمر بمرحلة إبادة الوجود الكردي والتي يشنها الاحتلال التركي بكل وحشية، مستغلة الفصائل المُتشددة وذلك لضرب مشروع العيش المشترك وأخوة الشعوب".

(م)

ANHA