​​​​​​​مثقفات: الثامن من آذار دافع للنساء لتحقيق المزيد من الإنجازات

حديث عضوات اتحاد مثقفي منبج، جاء بمناسبة حلول يوم الثامن من آذار/ مارس، اليوم العالمي للمرأة .

هاجر ناصيف، العضوة في اتحاد المثقفين في مدينة منبج باركت يوم المرأة العالمي على نساء العالم عامة، ونساء منبج خاصة، وقالت إن هذا اليوم يُعدّ ركناً أساسياً للمرأة، ومن خلاله ظهرت شخصيتها، وتحررت من العبودية، بعدما كانت مقيدة عبر العصور في ظل الأنظمة الحاكمة.

وأشارت إلى أن " المرأة شاركت في كافة محافل الحياة سياسياً، و اجتماعياً، وأصبحت سياسية ومثقفة".

وأضافت هاجر :" في هذا اليوم ننظر إلى المرأة كمؤسِسة للمجتمع ،حيث أوصلت صوتها إلى الأمم المتحدة والعالم".

رولا عثمان عضوة اتحاد المثقفين أيضاً أشارت إلى أن هذا اليوم هام بالنسبة للمرأة بحكم ما تعرضت له من ظلم سابقاً، من قبل المجتمع والأنظمة الحاكمة، لذلك فالثامن من آذار دافع معنوي لكافة النساء لتحقيق المزيد من الإنجازات ،وإبراز دورها في كافة مجالات الحياة.

وقالت :"يبرز دور المرأة المثقفة في توعية النساء اللواتي مازلن يعانين من العنف، والسعي لخروجهن من هذه القوقعة التي فرضت عليهن".

في ختام الحديث بيّنت رولا عثمان أنه على النساء السعي والمقاومة والسير على درب الشهيدات وبذل الجهد في تطوير ذاتها.

(س و)

ANHA