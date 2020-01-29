​​​​​​​ماكرون: تركيا تُخلُّ بالتعهدات وترسل مرتزقة إلى ليبيا

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء، إن "تركيا أخلّت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين"، مضيفاً "خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفناً تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا".

وتابع ماكرون: "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعرب عن قلقه الكبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس في ليبيا وطالب بإنهاء ذلك فوراً.

وفي الـ19 من شهر يناير/ كانون الثاني التزم قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم بالبلد منذ سنوات.

(م ش)