​​​​​​​مازوت التدفئة يوزّع مجاناً على مُهجّري سري كانيه في الدرباسية

وشن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من جبهة النصرة وداعش في الـ 9 من تشرين الثاني 2019، على مناطق شمال وشرق سوريا، واحتل مدينة سريه كانيه وكري سبي، فيما لا تزال هجماته مستمرة على ناحيتي تل تمر وزركان.

المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أصدر قراراً، يقضي بتزويد كافة العوائل المُهجّرة من سري كانيه وكري سبي بكمية /200/ لتر من مادة المازوت للتدفئة، بشكل مجاني.

وبدأت اليوم لجنة المحروقات، بالتعاون مع مجلس ناحية الدرباسية، بتوزيع المازوت مجاناً على عوائل سريه كانيه، فيما وُزّع مبلغ وقدره 15 ألفاً على العوائل التي لم تقم بتعبئة المازوت.

الإداري في لجنة المحروقات بناحية الدرباسية سعود درباس، قال لوكالتنا: "بدأنا بعملية توزيع مازوت التدفئة مجاناً على مُهجّري سري كانيه الموجودين في الدرباسية قبل 3 أيام، ولا تزال عملية التوزيع مستمرة، لتشمل كافة النازحين".

وبدورها شكرت النازحة ماجدة سيدو لجنة المحروقات في ناحية الدرباسية، وقالت: "بعد هجوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على سريه كانيه، هُجّرنا قسراً من منازلنا دون أخذ أي شيء معنا، المنظمات التي تسمي نفسها بالمنظمات الإنسانية لم تساعدنا، ولم تقدم لنا الدعم، فقط من يقدم لنا الدعم هي الإدارة الذاتية".

(آ ح/هـ ن)

ANHA