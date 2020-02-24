​​​​​​​ماذا استهدفت الغارات الإسرائيلية في غزة ودمشق؟

قال مراسلنا في غزة: إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غاراتٍ جوية واسعة على شمال وجنوب ووسط قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – عشرات القذائف الصاروخية صوب المستوطنات، والمواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من القطاع.

وأضاف، أنه تزامناً مع الغارات الجوية على غزة، والتي أوقعت عدداً من الإصابات في صفوف المواطنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهدافٍ لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، وقُتل على إثر هذه الغارات، عنصرين من حركة الجهاد.

وصباح اليوم، أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق والمحاور الرئيسية في مدن وبلدات مجاورة لغزة، وأمر بوقف حركة القطارات، القريبة من القطاع، وكذلك، أغلق معبر "إيرز" مع قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من مساء أمس، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن الاجتماع الأمني الذي ترأسه، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع كبار قادة الجيش في مقر هيئة الأركان الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، خلص إلى إعطاء الجيش:" قرار الردّ الواسع على إطلاق القذائف الصاروخية من غزة".

ومساء أمس الأحد أعلنت "سرايا القدس" مسؤوليتها عن إطلاق عشرات القذائف الصاروخية صوب المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، وذلك، رداً على قتل الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، أحد عناصرها، على الحدود الجنوبية لغزة.

وهددت في بيانٍ مقتضب لها: " بالرد على أي عدوان وإن عدتم عدنا".

ويقدر مراقبون أن سرايا القدس سترد على مقتل عناصرها في دمشق، وأن الأوضاع الأمنية بين غزة وإسرائيل قد تتدحرج إلى جولة تصعيدٍ عسكري واسعة، رغم حرص الطرفين على عدم الانزلاق إليها، إذ تبقت 8 أيام على الانتخابات الإسرائيلية، وسيحرص نتنياهو و نيفتالي بينت وزير الجيش على عدم الذهاب إلى أية مواجهة مفتوحة مع قطاع غزة، قد تؤثر على سير الانتخابات.

(ع م)