​​​​​​​مئات النازحين من إدلب يهربون من الموت ويتوجهون إلى منبج

توجه منذ ساعات الصباح المئات من أبناء مدينة إدلب، عبر معبر عون الدادات شمال منبج، هرباً من الاشتباكات الدائرة في مناطق إدلب بين النظام السوري ومرتزقة جيش الاحتلال التركي.

وتشهد مناطق إدلب اشتباكات عنيفة بين النظام السوري ومرتزقة جيش الاحتلال التركي منذ أسبوعين، وتمكنت قوات النظام في الأيام الماضية من السيطرة على مدينة معرة النعمان على الطريق الدولي M5.

ومن جانبها تقوم قوى الأمن الداخلي ومجلسا منبج العسكري وإدلب العسكري بالإجراءات اللازمة لمنع دخول عناصر المرتزقة إلى منبج ومناطق شمال وشرق سوريا خفية بين الأهالي.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد أعلن مع بداية المعارك في إدلب استعداد مناطق شمال وشرق سوريا لاستقبال النازحين من محافظة إدلب.

(أ ب)

ANHA