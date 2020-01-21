​​​​​​​مؤسسة مام الإنسانية: مستعدون للتعاون مع المؤسسات الإنسانية والعلمية في شمال وشرق سوريا

زار يوم أمس، وفد من مؤسسة "مام" الإنسانية التي تتخذ من مدينة السليمانية بباشور "جنوب كردستان" مقراً لها، ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة السليمانية.

الوفد ضمّ كل من رئيس المؤسسة فلاح مصطفى، والمسؤول في مكتب العلاقات للمؤسسة هاشم علي.

واستُقبل الوفد من قبل عضوي ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة السليمانية سلافا سليمان، وفتح الله حسيني.

وخلال الزيارة ناقش الطرفان التطورات والمستجدات التي تشهدها سوريا بشكل عام، ومناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وبحسب المكتب الإعلامي لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان، فقد تناقش الطرفان خلال الزيارة الأوضاع الأخيرة حول الأزمة السورية ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والنجاحات التي تحققت منذ بداية الثورة على كافة الأصعدة.

وتطرق الطرفان خلال نقاشاتهم إلى الواقع الإنساني والعلمي في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث أشاد المسؤولون في مؤسسة مام بالإنجازات والنجاحات التي تتحقق في شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة، مؤكدين بأن هذه الانجازات التي تحققت بفضل تضحيات وحدات حماية الشعب، والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، ذات أهمية كبيرة على الصعيد الكردستاني والعالمي.

وأكد وفد مؤسسة مام على أنهم على استعداد للتعاون، وتقديم المساعدة للمؤسسات الإنسانية والعلمية في شمال وشرق سوريا.

ومن جهتهم شكر ممثلو الإدارة الذاتية مؤسسة مام على مبادرتها وتعاونها مع المؤسسات في شمال وشرق سوريا، مؤكدين على أهمية التعاون بين المؤسسات الإنسانية و المؤسسات في شمال وشرق سوريا والخارج.

ويُذكر أن مؤسسة مام الإنسانية قدمت الكثير من المساعدات الإنسانية لأهالي شمال وشرق سوريا، وكان من ضمنها جمع 12 طن من المستلزمات، والأدوية الطبية في باشور كردستان وتسليمها للهلال الأحمر الكردي في روج آفا، أثناء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى أن لها العديد من الفعاليات والنشاطات لدعم شمال وشرق سوريا من الناحية الإنسانية والعلمية.

(د ج)

ANHA