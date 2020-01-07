​​​​​​​مؤتمر ستار: ساكينة جانسيز أيقونة للمرأة المناضلة

بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها ليلى شايلماز وفيدان دوغان، اللواتي تم اغتيالهن في العاصمة الفرنسية باريس في 9 كانون الثاني 2013. نظم مؤتمر ستار في إقليمي الجزيرة والفرات ومدينة حلب سلسلة فعاليات شارك فيها المئات من الأهالي.

قامشلو

عقد مؤتمر ستار، اليوم، اجتماعاً تحت شعار "بروح مقاومة ساكينة وهفرين سنحطم الفاشية والاحتلال"، في قاعة مسرح محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

وزينت قاعة المسرح بصور الشهيدة ساكينة ورفيقاتها، وأعلام مؤتمر ستار، وشارك في الاجتماع العشرات من أبناء مدينة قامشلو وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وقوات حماية المجتمع، واتحاد الشبيبة الثورية السورية.

وتحدثت خلال الاجتماع الإدارية في مؤتمر ستار آدار قامشلو حول سيرة حياة المناضلة ساكينة جانسيز، وأوضحت بأن حياة الشهيدة ساكينة كانت مليئة بالنضال والمقاومة ضد الذهنية "الفاشية" التركية والأنظمة الاستبدادية القمعية. وبيّنت أن ساكينة لعبت دوراً فعّالاً لترسيخ وتعميق مفهوم حرية المرأة.

وأشارت آدار إلى أن المناضلة ساكينة من النساء الأوائل اللواتي دافعن عن حقوق المرأة، في زمن كانت المرأة تتعرض فيه للقمع. وأوضحت بأن ساكينة جانسيز بنضالها أصبحت أيقونة للمرأة المناضلة.

وانتهى الاجتماع بعرض تلفزيوني تضمن مقتطفات من حياة المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز، وليلى شايلماز وفيدان دوغان.

حلب

في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب نظم مؤتمر ستار اجتماعاً حضرته المئات من النساء وممثلات عن الأحزاب السياسية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار هيلين ياكتو والتي نددت بالمجزرة التي ارتكبتها الاستخبارات التركية بحق المناضلات الثلاث.

وأضافت هيلين: "المقاومة التي تبديها المرأة في مواجهة سياسة الذهنية الذكورية تبث الذعر في صفوف الأنظمة المتسلطة، لأن حرية المرأة تعني نهاية الأنظمة الديكتاتورية، لهذا فإن المرأة الريادية تكون الأكثر عرضة للخطر، وهذا ما رأيناه باستهداف الشهيدة هفرين خلف والتمثيل بجثث مقاتلات وحدات حماية المرأة".

واختتم الاجتماع بعرض تلفزيوني عن سيرة حياة ونضال الشهيدة ساكينة جانسيز ورفيقاتها.

كوباني

ونظم مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني سلسلة فعاليات بالتزامن مع الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد النساء الطليعيات الثلاث ساكينة جانسيز وليلى شايلماز وفيدان دوغان.

أولى الفعاليات نظمها مؤتمر ستار في ناحيتي صرين والقناية اللتين تتبعان لمقاطعة كوباني، إذ تم تنظيم اجتماعين في الناحيتين حضرهما العشرات من الأهالي.

في ناحية صرين، عقد الاجتماع في قاعة المركز الثقافي، ألقت خلاله الإدارية في مركز علم المرأة (جينولوجيا) روهلات عارف كلمة تحدثت فيها عن المسيرة النضالية للمناضلات الكرديات الثلاث، وقالت إن استهداف الشهيدات فيدان وليلى وساكينة جانسيز كان استهدافاً للحركة الدبلوماسية النسائية، لمنع المرأة من التخلص من العبودية والوصول إلى المشاركة الحقيقية في كافة مجالات الحياة.

كما ولفتت إلى دور ليلى شايلماز في التوعية الشبابية وما بذلته من نضال في سبيل إنشاء جيل حرّ يتمكن من تقرير مصيره.

وأوضحت بأن "مثل هذه العمليات الإجرامية، كانت جزءاً من المؤامرات الدولية التي تحاك ضد الشعب الكردي، إذ يرفضون أن تعيش الشعوب في تآخٍ وأمان".

وأضافت روهلات عارف: "الشعوب تعيش في فترة انتقالية حساسة بعد اقتراب انتهاء مدة الاتفاقيات الدولية القديمة مثل لوزان وسايكس بيكو وغيرها، وعلى الشعوب كافة إثبات وجودهم في هذه المرحلة المصيرية".

ونوهت إلى أنه "رغم تجاوزنا مراحل كثيرة إلا أن المرأة لا تزال هدفاً بالنسبة للعدو التركي، وما يحصل في سوريا ليس إلا خير دليل على استهداف نشاط المرأة الرامي إلى تحرير نساء المنطقة من الذهنيات المتناقضة المتعفنة".

كما وتطرقت في الاجتماع إلى الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وقالت بأن واشنطن تظهر العين الحمراء لأعدائها مع بدء المرحلة الجديدة لتتمكن من إثبات قدراتها في اتفاقيات قد تبرمها فيما سيأتي".

(كروب)

ANHA