​​​​​​​مؤتمر ستار: تكرار استهداف المرأة لن يثنينا عن النضال لتحقيق الحرية

وأُلقي البيان أمام مركز علم المرأة(جينولوجيا) في مدينة كوباني بحضور العشرات من عضوات مؤسسات المرأة وممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية في كوباني.

وقرأت عضوة مركز علم المرأة دجلة حيدر البيان، واستنكرت فيه ممارسات الدولة التركية من قتل وخطف واعتداء على المدنيين وخاصة النساء والأطفال.

وقالت دجلة إن تركيا تستهدف في هجماتها التي تشنها منذ فترة طويلة على روج آفا المدنيين والأطفال والنساء بحجج مختلفة، ما يتسبب بوقوع ضحايا من المدنيين نتيجة للسياسات والمصالح القذرة للدولة التركية.

وأوضحت أن الهدف من الهجمات، وخاصة التي اشتدت على مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا في عفرين، ضرب مكتسبات الثورة في روج آفا، وفي مقدمة المكتسبات خط حرية المرأة.

وأشارت إلى أن الأعداء يرون من الانتصارات والمكتسبات التي حققتها المرأة خطراً على حكمهم الدكتاتوري، وهو ما يدفعهم لتكثيف هجماتهم التي تستهدف المرأة.

ولفتت إلى أن القصف على قرى ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين مؤخراً تسبب بفقدان أمونة منصور(40 عاماً) حياتها، وهو يوضح بشكل لا مجال للشك فيه كمية الحقد لدى دولة الاحتلال التركي تجاه شعب المنطقة.

وأضافت دجلة حيدر قائلة: "يريدون من خلال هجماتهم بث الخوف والرعب في نفوس الشعب وخاصة النساء للتخلي عن أرضهم والكف عن النضال، لكن هذا لن يتحقق أبداً، سنحمي خط الحرية الذي نسير عليه، وسنواصل النضال الذي لن يثنينا عنه أي شيء".

وفي ختام البيان ناشدت المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية حقوق النساء لإبداء موقف من الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق النساء في المنطقة، ودعم المكتسبات التي حققتها نساء المنطقة.

(ج)

ANHA