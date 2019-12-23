​​​​​​​مؤتمر ستار في حلب يختتمُ أعمال الاجتماع السّنويّ بجملة قرارات

وانطلقَ صباح اليوم الاجتماعُ السّنويّ لمؤتمر ستار في مدنية حلب، وذلك في صالة عفرين بمنطقة شقيف، لتقييم أعماله ونشاطاته خلال عام 2019.

وتضمّنَ جدول أعمال الاجتماع قراءة ومناقشة التّقرير السّنويّ لمؤتمر ستار، وناقش الحضور بنود التّقرير من النّواحي التّنظيميّة والمشاكل والعوائق الّتي ظهرت خلال العام المنصرم، وآلية تجاوز هذه العوائق.

وبرز خلال المناقشات جملة من المشاكل الّتي اعترضت سبيل العمل، منها صعوبة تقبّل المُجتمع بعض قوانين المرأة، خاصّة فيما يتعلّق بزواج القاصرات وتعدّد الزّوجات، وأكّدت على ضرورة إطلاق حملة توعية في هذا المجال.

كما نوّهت المشاركات إلى التّأخر في تنفيذ المُخطّط السّنويّ خاصّة فيما يتعلّق بافتتاح دورات تدريبيّة للرّجال، والتّقصير في التّواصل مع جميع النّساء اللّواتي خرجْنَ من عفرين قسراً، ودعونَ إلى ضرورة زيارة العوائل عبر الكومينات، وتنظيم اجتماعات في المنازل.

وشدّدت المشاركات أيضاً على أهمّيّة التّعاون مع لجنة المرأة في مجلس عوائل الشّهداء للوصول إلى زوجات الشّهداء، ومدّ يد العون لهن.

وبعد نقاشات مستفيضة توصّلت الاجتماعات إلى جملة قرارات لتكون بمثابة خطّة عمل للعام القادم، وتضمّنت:

زيارة عوائل مقاتلي وحدات حماية الشّعب والمرأة. فتح مركز لتأهيل الأطفال المشرّدين. فتح دورات محو الأمّية باللّغتَين الكرديّة والعربيّة. فتح دورات التّدريب على السّلاح. تنمية مشاريع اقتصاديّة. افتتاح دورات لتعلم الكومبيوتر. تكثيف الدّورات التّدريبيّة المفتوحة والمغلقة. تكثيف الزّيارات والاجتماعات المصغّرة ضمن الحي.

وانتهى الاجتماع السّنويّ بالتّأكيد على مواصلة العمل، والنّضال بشكل دؤوب للوصول إلى حرّيّة القائد عبدالله أوجلان، وتحرير الشّمال السّوريّ من الاحتلال.

(كروب/ك)

ANHA