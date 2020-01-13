​​​​​​​مآسي إعاقة أولادهم تزيد همومهم في رحلة التهجير القسري

تعيش العائلات المُهجرة من القصف التركي في مخيم واشوكاني, غربي مدينة الحسكة, ممن لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ظروفاً إنسانية صعبة, فإلى جانب الفقر, وتغافل المنظمات الدولية, تزيد إعاقة أولادهم من همومهم.

مآسي التهجير القسري من ناحيتي سري كانيه ورزكان لم تنتهِ، لم يكفهم التهجير من مدنهم ومقراهم، لاحقتهم مآسي إعاقة أولادهم، فالتفكير في توفير الدواء والعلاج لهؤلاء الأطفال يؤرق حياتهم.

ويقطن حالياً المخيم أكثر 6600 مُهجّراً، ويعيشون ظروفاً معيشية صعبة، نظراً لعدم تقديم المنظمات الإغاثية الدعم لهم، فيقتصر الدعم على ما تقدمه الإدارة الذاتية ومنظمة الهلال الأحمر الكردي.

الهلال الكردي، يقدم أيضاً خدماته الطبية للمُهجّرين على مدار الـ24 ساعة من خلال مركزهم داخل المخيم، والذي يحوي عدة أقسام أهمها الأطفال والنسائية.

المُهجّرة خديجة خميس يونس، إحدى مُهجّرات قرية الخمسة التابعة لمنطقة تل تمر، وتقطن في مخيم واشوكاني قالت لكاميرا وكالة أنباء هاوار: "لقد هُجّرنا قسراً من قريتنا بسبب القصف التركي ومرتزقته الذين يسمون أنفسهم الجيش الوطني السوري".

وأوضحت خديجة يونس أن حياتهم في المخيم صعبة جداً, وتزداد مأساتهم أكثر بسبب إعاقة ابنها ميلاد جاسم الكري، فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة, ويبلغ من العمر عشرة أعوام.

ونوّهت خديجة يونس أن إعاقة ابنها كانت نتيجة خطأ طبي عند الولادة, ما أدى إلى الشلل الدماغي, وبين الفترة والأخرى يتعرض لنوبات اختلاج نتيجة ارتفاع حرارته.

وفي ختام حديثها طالبت خديجة يونس، المنظمات الدولية مدّ يد العون لهم ومساعدتهم في تقديم احتياجاتهم، وتأمين العلاج اللازم لولدها المعاق.

وكان الهجوم التركي الذي لا يزال مستمراً على مدن شمال وشرق سوريا خلّف مئات القتلى من المدنيين، بالإضافة إلى مئات الجرحى، ويقطن حالياً المُهجّرون في المدن التي تحميها قوات سوريا الديمقراطية ومنها "الحسكة، قامشلو والرقة".

(هـ ن)

ANHA