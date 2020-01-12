​​​​​​​ليبيا... الوفاق تخرق الهدنة والجيش الوطني يؤكد على الاستمرار

وأعلنت حكومة "الوفاق" موافقتها على دعوة موسكو وأنقرة وقف إطلاق النار، بعد ساعات من صدور إعلان مماثل من الجيش الوطني الليبي.

وأفادت "الوفاق" في بيان أنه استجابة لدعوة الرئيس التركي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج "وقف إطلاق النار الذي بدأ من الساعة 00:00" الأحد، مشددة مع ذلك على "حقها المشروع في الدفاع عن النفس، بالرّد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".

وبعدما أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، وقفاً لإطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد، عاد وكشف أن مجموعات تابعة لحكومة الوفاق خرقت الهدنة في طرابلس.

كما أكد الجيش أن قواته ملتزمة بالهدنة، رغم خرقها من قبل مجموعات الوفاق.

وكان الجيش الليبي قد أعلن، السبت، وقفاً لإطلاق النار في المنطقة الغربية من البلاد شريطة التزام الطرف الآخر بالهدنة.

وفي بيان مصور للجيش، نقله الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، أكد وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتباراً من الساعة 00:01 من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبي بأن الرد سيكون قاسياً على أي خرق لهذه الهدنة.

ويأتي إعلان الهدنة بعدا اتفاق تم منذ أيام، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على دعوة كل أطراف الأزمة الليبية إلى إعلان هدنة اعتباراً من ليل الأحد.

وأعلن بوتين، السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفي الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

(آ س)