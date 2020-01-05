​​​​​​​لمنحهم فرصة لتصحيح مسار حياتهم.. الإفراج عن 34 معتقلاً

وبحضور شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الحسكة، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي إقليم الجزيرة معاونية ملا أحمد وممثلي المؤسسات المدنية، ولجنة العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، تم الإفراج، اليوم، عن 34 شخصاً ممن اعتُقلوا في أوقات سابقة، على خلفية تعاونهم وعلاقاتهم مع مرتزقة داعش.

الإفراج جاء بعد توسط، وتحمّل شيوخ ووجهاء العشائر كفالة المُفرجين عنهم، وكبادرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمنحهم فرصة جديدة.

وكانت قوات قسد قد أفرجت عن دفعات من أهالي شمال وشرق سوريا، الذين ثبُت عدم تلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري.

وخلال مراسم الإفراج عن المعتقلين في مركز مجلس الأعيان بمدينة الحسكة، تحدثت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي إقليم الجزيرة معاونية ملا أحمد، والقيادي في مكتب العلاقات لقوات سوريا الديمقراطية شيار حسكة، ورئيس مجلس قبيلة الجبور وعضو مجلس الأعيان فواز الزوبع.

الكلمات أكدت، أنه احتراماً وتقديراً لمطالب وجهاء وشيوخ العشائر وكفالتهم أولاً، ولأن الذين سيُفرج عنهم من أبناء هذا الوطن ثانياً، وكبادرة حسن نية لمنحهم فرصة لتغيير حياتهم ثالثاً، تم الإفراج عن هؤلاء المغرّرين.

كما قدمت الكلمات الشكر لقوات سوريا الديمقراطية، وكافة الأطراف التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة والاستجابة لمطلبهم.

ودعت الكلمات، المُفرجين عنهم للعودة إلى طريق الصواب، وبدء حياة جديدة فيها النفع لهم ولمجتمعهم ووطنهم، وعدم السماح للمرتزقة والأطراف التي تريد زعزعة الأمن وزرع الفتنة بالوصول إلى مبتغاهم، وأن يكونوا عوناً لأهلهم والقوات التي تدافع عنهم وتحميهم.

(ج إ/هـ ن)

ANHA