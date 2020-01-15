​​​​​​​لمؤتمر ستار دور بارز في التنظيم نحو حرية المرأة

تأسس مؤتمر ستار عام 2005 باسم اتحاد ستار، في السعي إلى توعية المرأة من كافة النواحي الاجتماعية، التنظيمية، السياسية، الثقافية، الحقوقية وغيرها، وإزالة أشكال اللامساواة بين الجنسين، وبرز دوره بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة.

وفي الذكرى السنوية 15 على تأسيس المؤتمر التي تصادف، اليوم، تحدثت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار بمدينة حلب سهام بلال لوكالة "أنباء هاوار" وقالت: إن المؤتمر ملاذٌ لجميع نساء الحي، من خلال حماية حقوقهن وتدريبهن.

وأضافت: يعمل مؤتمر ستار في الحي من أصغر خلية أي "الكومينات" ووصولاً إلى الرئاسة المشتركة، حيث وسّع من لجانه في الكومينات من خلال تشكيل لجنة الصلح، التدريب، والصحة وغيرها.

وحول المشاريع التي قدمها المؤتمر للنساء، أفادت سهام: "قام المؤتمر بمساعدة العديد من الأسر التي تقوم المرأة بإعالتها بنفسها، وأخذ على عاتقه مسؤولية ذلك، من خلال تفعيل عدة مشاريع خاصة للمساهمة في رفع اقتصادها وتحقيق اكتفائها بجهودها الذاتية".

وحول ما تعرضت له النساء بعد احتلال عفرين أشارت سهام إلى أن المرأة عانت الكثير في المناطق المحتلة، وتعرضت للكثير من الانتهاكات، وقالت "بعد توافد العوائل إلى الحي قمنا بزيارة النساء، وسعينا لتنظيمهن تحت سقف المؤتمر ومساعدتهن".

في الختام، هنأت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار في مدينة حلب سهام بلال كافة النساء بالذكرى التأسيسية لمؤتمر ستار، وكذلك كافة المناضلات اللواتي ضحين بدمائهن، وعاهدت على مواصلة النضال كي تنال المرأة حريتها.

(س و)

ANHA