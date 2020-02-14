​​​​​​​للمرة الثانية خلال3 أيام، إسقاط طائرة للنظام في أجواء حلب- تم التحديث

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن طائرة مروحية تابعة للنظام السوري أُسقطت في أجواء ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك بعد استهدافها في أجواء قبتان الجبل، أثناء تحليقها في سماء المنطقة وإلقائها براميل متفجرة على بلدات وقرى هناك.

فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن مصير طاقم الطائرة.

وكانت مروحية قد جرى إسقاطها في 11 من الشهر الجاري في أجواء محافظة إدلب ،بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال التركي في أجواء النيرب – قميناس بريف إدلب الشمالي الشرقي، فيما قُتل طاقم الطائرة حينها، وهم ضابط طيار برتبة عقيد، وضابط طيار برتبة نقيب، وطياران اثنان كانا يلقيان البراميل المتفجرة.

(آ س)