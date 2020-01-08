​​​​​​​لقاء بوتين و أردوغان يشعل (خفض التصعيد).. المرتزقة يتقدمون

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محاور بريف إدلب الشرقي، وذلك في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأولى على محاور المدمومة وسمكة وبرسة، وفروان، منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأكد المرصد السوري أن المرتزقة تمكنوا من التقدم في المنطقة والسيطرة على قرى سمكة وبرسة والمدمومة، فيما تتزامن الاشتباكات مع ضربات برية مكثفة بين الجانبين، بالإضافة لاستهداف آليات لقوات النظام.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

وشهدت مناطق ما تسمى خفض التصعيد هدوءاً نسبياً، بعد اجتماعات حدثت في موسكو بين وفود تابعة لروسيا وتركيا والنظام.

(ي ح)