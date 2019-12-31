​​​​​​​لجنةُ الدّعم النّفسيّ توزّع الهدايا للأطفال من جرحى مجزرة تل رفعت

بهدف الرّفع من معنويّات الأطفال ودعمهم نفسيّاً، وزّعت لجنة الدّعم النّفسيّ الهدايا والألعاب لجرحى مجزرة تل رفعت وأشقّائهم، وذلك ضمن فعليات لجنة الدّعم النّفسيّ في مقاطعة الشّهباء بحلول أعياد رأس السّنة.

وفي هذا السّياق أشار رستم محمد عضو اللّجنة والّذي كان يرتدي زي بابا نويل إلى أنّهم يحاولون قدر الإمكان رفع معنويّات الأطفال النّاجين من مجزرة تل رفعت الّتي ارتكبها الاحتلال التّركيّ بحقّهم، وإدخال البهجة إلى نفوسهم بقدوم العام الجديد، وذلك من خلال تقديم الهدايا والألعاب لهم"

والجدير بالذّكر أنّ مجزرة تل رفعت ارتكبها جيش الاحتلال التّركيّ بتاريخ ٢ تشرين الأوّل ما أدّى لاستشهاد عشرة أطفال، وإصابة 12 وفقدان أعضاء من أجسادهم.

(كروب/ل)

ANHA