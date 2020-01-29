​​​​​​​لجنة الصحة تستعد لترميم مشفى الشدادي الكبير

تفتقر ناحية الشدادي للكوادر الطبية, نتيجة ترك الأطباء عياداتهم بعد تردي الوضع الأمني، وسيطرة داعش عليها في العام 2014، وسط مناشدات لإعادة الأطباء، وانتشار الصيدليات العشوائية وخصوصاً في الريف.

وتقتصر الخدمات الطبية في الناحية على مستوصف الشعب، والذي يشرف عليه الهلال الأحمر الكردي، ويكون دوام المستوصف على شكل مناوبات لتقديم الخدمات لأكبر قدر ممكن من الأهالي، حسب الإمكانات وبجهود مضاعفة.

ويتغيب عن الواقع الصحي في الناحية العيادات التخصصية، والتي يعد وجودها أساسياً كون الناحية تبعد مسافة كبيرة عن مدنية الحسكة، وتعد كلفة نقل المريض إلى مشافي الحسكة عالية.

المواطن علي البدر أشار إلى أن ناحية الشدادي كبيرة، وعدد سكانها كبير، ولا يوجد فيها مركز صحي سوى مستوصف الشعب الذي يقوم بواجبه حسب الإمكانية وبجهد مضاعف.

وناشد البدر الجهات المختصة النظر في الموضوع، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الأزمة التي يواجهها أهالي الناحية وريفها.

أما أحمد الحميد، أوضح أن هجرة الأطباء وتركهم عياداتهم خوفاً من داعش والفصائل الأخرى التي بسطت سيطرتها على المنطقة وعاثت بها فساداً، أثّرت بشكل سلبي على الواقع الصحي داخل الناحية.

إدارية مستوصف الشعب في الناحية جوانة أحمد قالت: "منذ قرابة العامين استلمت منظمة الهلال الأحمر الكردي مستوصف الشعب، وفيه أكثر من عيادة تخصصية هي "أمراض داخلية، أطفال، وعيادة نسائية".

وأكدت جوانة أحمد، أن المستوصف يعمل على مدار الـ24 ساعة، لخدمة الأهالي في عياداته وخصوصاً النسائية والأطفال، "وذلك لعدم توفر كادر طبي في مركز المدينة".

ويعد مشفى الشدادي من أكبر المشافي في مقاطعة الحسكة, وتعرض للتدمير، والنهب من قبل مرتزقة داعش أثناء سيطرتهم على الريف الجنوبي للمقاطعة, وكانوا يستخدمونها كمشفى ميداني لمعالجة مرتزقته، ومقراً له, وهذا ما أخر الإدارة المدنية عن تجهيزه وافتتاحه.

المشفى يتوسط مناطق مركدة، والدشيشة، والعريشة، والقرى التابعة للنواحي المذكورة, ويخدم أكثر من 500 قرية أخرى, ويعد تجهيزه وافتتاحه خطوة هامة بالنسبة للواقع الصحي الذي تعيشه الناحية وقراها.

المواطن محمد الحمود أشار إلى أهمية افتتاح المشفى بأقرب وقت ممكن، كون الحالة المادية للأهالي لا تساعد على نقل المريض إلى المقاطعة.

وشدد المواطن حمود العلي، على ضرورة الإسراع بتجهيز المشفى، كون المركز الصحي الوحيد في الناحية هو المستوصف.

وحول هذا الموضوع وشكاوي الأهالي والواقع الصحي المتردي في الشدادي، التقت وكالة أنباء هاوار مع الرئيس المشترك للجنة الصحة في الشدادي صالح العلي, الذي أكد على التنسيق بين هيئة الصحة في مقاطعة الحسكة ومنظمة إنسانية لبدء العمل في تجهيز المشفى، وصيانته، وإعادته للخدمة.

وأشار العلي، في حديثه إلى أن سبب التأخر في العمل هو كمّ الدمار الهائل الذي خلفه داعش في المشفى, الذي كان يستخدمه مقراً له, بالإضافة إلى سرقة معداته، وحرقه وتدميره قبل تحريرها من قبل قسد بأيام قليلة.

(هـ ن)

ANHA