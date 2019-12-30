​​​​​​​لجنة الدعم النفسي تُقيم حفلة لأطفال عفرين

نظّمت لجنة الدعم النفسي التي تتألف من ثلاث مؤسسات "الهلال الأحمر الكردي ولجنة المجتمع الديمقراطي، ولجنة الشؤون الاجتماعية" حفلةً بقدوم العام الجديد، وذلك لرفع معنويات أطفال عفرين القاطنين في مخيم برخدان بناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وشارك في الاحتفالية العشرات من الأطفال من عمر5 سنوات إلى 13 سنة.

وتضمّنت الحفلة تقديم أغاني الأطفال وفقرات الرقص، والألعاب، والمسابقات الترفيهية، وعرضا مسرحيا.

واختُتمت الفعالية بتوزيع الهدايا على أطفال عفرين.

وتستمر اللجنة بحملتها للدعم النفسي لكافة أطفال عفرين المُهجّرين في مقاطعة الشهباء حتى تاريخ ٢ كانون الثاني من العام الجديد.

(كروب/م)

ANHA