​​​​​​​لجنة الثقافة والفن في منبج تكرّم المتخرجين من الدورات الفنية خلال العام المنصرم

وحضر حفل التكريم العشرات من أهالي مدينة منبج وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها فقرة عزف على الناي أداها ثلاثة شبان بشكل انفرادي في البداية ومن ثم بعزف جماعي، ومن ثم ألقى الشاب ابراهيم المصطفى قصيدة شعرية، تلاها تقديم طفلين لفقرة غنائية.

ومن ثم قدّمت الطفلة سامرين عماد فقرة غنائية عن الطفولة، تلاها عرض مسرحي بعنوان "لا للمخدرات" قدمته فرقة مسرح منبج والتي أوضحت من خلاله الآثار السلبية والمدمرة للمخدرات على المجتمع وسلوك الفرد المتعاطي، كما أشارت إلى أن الإصرار وقوة الإرادة هو السبيل للتعافي من الإدمان وعودة المتعاطي لإنسان سليم وفعّال في المجتمع بدلاً من أن يكون عالة على مجتمعه.

وفي ختام العروض كرّمت لجنة الثقافة والفن الممثلين والعازفين والمغنين الذين تخرجوا خلال دورات عام 2019م.

يشار إلى أن الدورات مستمرة خلال العام الجاري ومن المفترض أن تُخرّج في كل عام عدداً من الفنانين في كافة المجالات الفنية.

(كروب/ل)

ANHA