​​​​​​​لجنة التموين في العريشة تسعى لضبط الاسعار

يعاني أهالي ناحية العريشة 30 كم جنوبي الحسكة والريف المجاور لها من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، وذلك بسبب تعامل تجار الجملة في عمليات البيع والشراء بالدولار الأمريكي.

ولوضع حدّ لارتفاع الأسعار، وضمان عدم قيام التجار بالتلاعب بها، تعمل لجنة التموين التابعة لبلدية الناحية على ضبط الأسعار من خلال تكثيف جولاتها في المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد تاجر المواد الغذائية أحمد الناجي أن تجار الجملة الموزّعين للمواد الغذائية يتعاملون في بيع موادهم لأصحاب المحلات بالدولار، حيث أنه بين الساعة والأخرى يختلف السعر بالعملة السورية.

ونوّه الناجي أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد لا يؤثر في التجار وأصحاب المحال, ولكن التأثير يصب مباشرةً على المواطن، وقال: "وصل الفرق في سعر كيس السكر بين ساعة وأخرى أكثر من 5000 ليرة".

فيما ناشد المواطن علي الحمادة من سكان العريشة الجهات المختصة لوضع حدّ للتعامل بالدولار الذي وصل لأكثر من 1200 ليرة، وهو ما يساعد التجار على التلاعب بأسعار المواد الغذائية وغيرها.

وأشار الحمادة إلى أن عملية البيع والشراء ضعيفة بسبب احتكار التجار للبضائع في انتظار ارتفاع سعر الدولار, وأردف "وعليه يجب التعامل بالعملة السورية للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية، وإيجاد سبل لثبات الأسعار".

ومن جانبها بيّنت المواطنة جازية العوض أن الأهالي يمرون في السوق مرور الكرام، ولا يتبضعون بسبب الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية، وقالت: "على الجهات المختصة إيجاد الحلول".

وحول شكاوى الأهالي التقت كاميرا وكالة أنباء هاوار مع إدارية لجنة التموين في بلدية العريشة بسمة أحمد, والتي نوّهت أن لجنة ضابطة التموين كثّفت جولاتها في الفترة الحالية لأكثر من أربعة جولات بسبب الشكاوى المتزايدة من قبل الأهالي، والتي تخص ارتفاع الأسعار.

وأشارت بسمة أحمد إلى أنه تم أضبط مخالفات كثيرة في المحال التجارية، وجرى كتابة مخالفات وغرامات بحقهم لضمان عدم تكرار العملية, "إلا أن سعر الدولار غير الثابت هو الذي لا يساعد على ضبط أسعار السلع".

(هـ ن)

ANHA