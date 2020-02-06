​​​​​​​لجنة التربية والتعليم تكرّم معلمي ومعلمات مدرسة القاسم

وتسعى لجنة التربية والتعليم التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها لتنمية مهارات الطلبة والرقي بوتيرة التعليم في المدينة، وفي إطار ذلك نظمت اليوم لجنة التربية والتعليم حفلاً تكريمياً في مدرسة محمد القاسم الثقفي، وحضر الحفلُ العشرات من أهالي الطلبة والمعلمين وممثلين عن الإدارة المدينة.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، ثم قُدمت خلال الحفل عدة فقرات غنائية، ورقص، وعزف على الآلات الموسيقية، وعرض مسرحي جسّد وبشكل مبسّط معاناة الشعب السوري في ظل الأزمة التي تعصف بالمنطقة أداها طلاب المدرسة، كما قدمت الطفلة شيماء العيدو أبياتاً شعرية عن مدينة منبج.

وفي ختام الحفل كرّمت لجنة التربية والتعليم معلمي ومعلمات مدرسة القاسم تقديراً لجهود المعلمين المبذولة في سبيل إنشاء جيل متعلم.

(كروب/ج)

ANHA