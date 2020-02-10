​​​​​​​لجنة الاقتصاد تؤمن السكر والزيت لأهالي الشيخ مقصود والأشرفية بسعر التكلفة

افتتحت لجنة الاقتصاد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 8 مراكز لتوزيع مادتي السكر والزيت بسعر التكلفة بهدف مساعدة الأهالي والقضاء على الاحتكار ورفع الأسعار الذي يفرضه بعض التجار.

وعليه تم افتتاح 3 مراكز في القسم الشرقي و3 مراكز في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود ومركزين في حي الأشرفية، وتم إدخال 50 طناً من السكر و500 طرد من زيت دوار الشمس إلى هذه المراكز.

حيث يتم بيع كيلو السكر بـ 515 ليرة سورية وزيت دوار الشمس بسعر 1125 ليرة للتر الواحد.

وفي هذا الصدد قال المواطن أمير حج عثمان بأنه في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية قدمت لجنة الاقتصاد الكثير من المساعدات للأهالي منها بيع الزيت والسكر ومادة الغاز والمازوت بسعر التكلفة، آملاً أن يتم تأمين المستلزمات التموينية الأخرى.

كما قدّم عثمان الشكر للجنة الاقتصاد بالحي على مساندتها للأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

الإداري في لجنة الاقتصاد كميران رشيد قال: "بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى جانب البطالة التي يعاني منها الأهالي بادرنا لافتتاح مراكز وذلك لتخفيف عبء الأسعار عن كاهل المواطن".

وأضاف كميران: "قمنا بتأمين الزيت والسكر وكان إقبال الأهالي عليه جيداً، كما سنعمل على توسيع هذا المشروع بتأمين المواد التموينية الأساسية كالشاي، والبرغل، والرز والمعلبات وغيرها".

وأشار كميران إلى أنه من المنتظر إدخال 100 طن من السكر و2000 طرد من الزيت إلى الحي في الأيام القادمة.

(ح م/ل)

ANHA